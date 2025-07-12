Под Курском прощаются с 5-летним мальчиком, спасшим маму от дрона ВСУ
Семья и близкие простились с пятилетним мальчиком, который погиб, закрыв собой маму во время атаки ВСУ на городском пляже в Курске. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что маленький Толя во время атаки украинских беспилотников спас свою маму, бросившись закрывать собой её тело. Ребёнок получил серьёзные раны и ожоги, из-за которых погиб в больнице.
В субботу в Черёмушках Курской области прощаются с маленьким героем. Присутствующие с трудом сдерживают слёзы. На отпевание пришли не только родственники погибшего, но и бойцы ВС РФ, представители местной и региональной администрации.
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