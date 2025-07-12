Боевики ВСУ отступают в Сумской области и маскируются под гражданских

12 июля 2025, 12:36

Боец ВС РФ Кит рассказал, что ВСУ маскируются под гражданских в Сумской области

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские боевики маскируются под гражданских лиц, переодеваясь в обычную одежду при отступлении в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца ВС РФ с позывным «Кит».





По словам военного группировки «Север», противник часто использует данную тактику, чтобы покинуть поле боя незамеченным.





«Мы наблюдаем на видео бойцов ВСУ, которые регулярно используют гражданскую одежду, чтобы покинуть свои позиции и выйти из города незамеченными», — прокомментировал собеседник.