«Антироссийская истерия и русофобия»: в РФ ответили на призыв Каллас не участвовать в параде 9 мая в Москве

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Политолог Аслан Рубаев назвал антироссийской истерией и русофобией заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что европейским элитам не удастся «украсть нашу Победу и заменить смыслы».
Сегодняшние европейские чиновники, по его словам, это потомки фашистов и нацистов.
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«Естественно, Россия демонизировалась в глазах европейских политиков давным-давно, и сегодняшние, скажем так, европейские чиновники — это потомки тех самых фашистов и нацистов, которые в 1941 году напали на нашу страну и устроили здесь зверство, поэтому их всех корежит от любого упоминания победы России», — пояснил аналитик в беседе с RT.В свою очередь политолог Федор Лукьянов отметил, что призыв Каллас указывает на раздор в Евросоюзе. В разговоре с «Известиями» эксперт указал, что позиция ЕС не менялась и по-прежнему нацелена на изоляцию РФ во всех вопросах, в том числе политических и дипломатических.
«С этой точки зрения ничего нового Кая Каллас не сказала. Неучастие в крупных политических событиях России является позицией, которая считается одной из опор всей политики Евросоюза в украинском кризисе. Тут больше интересно другое. Повторять эту позицию ей пришлось, потому что внутри Европейского союза начинается некоторый раздор», — сказал Лукьянов.Читайте также:
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