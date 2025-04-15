Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно настроен посетить 9 Мая торжественный парад в Москве, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что никто не может запретить ему сделать это.
Глава словацкого правительства подчеркнул, что не откажется от своего намерения, несмотря на заявления верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Накануне, 14 апреля, глава европейской дипломатии заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее заявления «жесткими и неправильными», а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отстранить Каллас от должности за её выступление, а после отдать под Международный трибунал ООН.
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«В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», — сказал Фицо.
Накануне, 14 апреля, глава европейской дипломатии заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее заявления «жесткими и неправильными», а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отстранить Каллас от должности за её выступление, а после отдать под Международный трибунал ООН.
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Александр Бойцов