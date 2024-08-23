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Антонов рассказал о судьбе вторгшихся в Курскую область нацистов

Антонов: вторгшиеся в Курскую область ВСУ будут уничтожены
23 августа 2024, 03:50

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале выразил уверенность в полном уничтожении украинских нацистов, вторгшихся в Курскую область. Антонов отметил, что события в Курской области вызывают глубокое эмоциональное воздействие на соотечественников за границей.
По его словам, российские консулы, недавно побывавшие в Солт-Лейк-Сити и Чикаго, отмечали, что главной заботой российских граждан стало беспокойство о том, как нацисты могли повторить события 1941 года и нарушить границы России. Антонов подчеркнул, что нет сомнений в полном уничтожении этих нацистов.

«Мы уверены, что они будут уничтожены, а не просто оттеснены. Но факт, что все угрозы безопасности не устранены, указывает на необходимость укрепления армии и флота, а также на необходимость коллективного внимания к защите Родины», — заявил он.



Ранее итальянский журналист выразил якобы сожаление по поводу интервью, в котором заметил нацистскую нашивку с символами СС на кепке военного ВСУ. Он отметил, что общественность возмутилась этим репортажем, что связано с влиянием «российской пропаганды».

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Президент России обсудил меры поддержки жителям приграничья
23 августа 2024, 03:20

Фото: istock/N-sky

В результате обострения ситуации в Курской области из девяти муниципальных образований было эвакуировано более 114 тысяч человек. В настоящее время в регионе функционирует 58 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 7 тысяч жителей. В общей сложности, из 152 тысяч человек в зоне отселения выехали 133 190, оставшись 19 376.
По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, обеспечены необходимые запасы продуктов и медикаментов. В регионе действуют 187 бригад скорой помощи, привлеченных из других областей, передает «АИФ». Для поддержки эвакуированных предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 и 15 тысяч рублей, а также рассматривается возможность автоматического назначения этих выплат без обращений граждан.

Также обсуждаются меры по восстановлению жилья. Смирнов предложил направлять денежные средства по жилищным сертификатам на ремонт или новое строительство жилья, сохраняя земельные участки в собственности. Владимир Путин поручил профильным министерствам рассмотреть этот вопрос.

Из-за сложной обстановки обучение школьников в Курской области будет организовано дистанционно. Первоначально предусмотрено, что дети, выехавшие из региона, смогут учиться в школах по месту нахождения без бюрократических проволочек. Между тем, в ночь с 21 на 22 августа была предпринята попытка атаки на Курскую АЭС, однако объект находится под контролем, и международное агентство по атомной энергии проинформировано о ситуации.

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ВС РФ нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским
23 августа 2024, 03:18

Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Атака была произведена по территории завода «Сумхимпром», на котором расположен стратегически важный объект.
Информация о том, находился ли в момент удара украинский лидер или командование в бункере, не уточняется.

В мае российская армия уже наносила удар по складу боеприпасов, расположенного под землей возле научно-исследовательского института. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этих бункерах снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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#украина
#всу
#ракеты
#удар
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Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ
Богомаз: под Брянском стабилизировали обстановку после попытки прорыва ДРГ
23 августа 2024, 02:45

Фото: Минобороны РФ

В Брянской области удалось стабилизировать ситуацию после попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в Климовском районе сейчас все спокойно.
Губернатор также сообщил, что в тот же вечер регион подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает Ren.tv Всего было зафиксировано 23 беспилотных летательных аппарата, все они были сбиты, разрушений не произошло. Попытка прорыва ДРГ также была пресечена, и боевики были вынуждены вернуться обратно. В настоящее время ситуация в Климовском районе стабилизирована, меры по усилению безопасности продолжаются.

«У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет», – доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.
Напомним, Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
#регион
#меры
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Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ
Президент России обсудил ситуацию в Курске, Белгороде и Брянске
23 августа 2024, 02:25

Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в приграничных регионах, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области. В Брянской области российские силы отбили попытку украинских диверсантов прорваться через границу.
По мнению военных аналитиков, Киев может скрывать в резерве до 10 бригад для подготовки нового наступления, при этом Курская и Белгородская области остаются под угрозой. Об этом сообщает News.ru.

Эксперты считают, что Брянская область используется как отвлекающее направление, а основное наступление ВСУ может быть направлено на юг России, включая Херсонскую область и Крым. В приграничных районах фиксируются активные действия украинских диверсионных групп, которые маскируются под местных жителей и скрываются в лесах.

Российские войска продолжают усиливать меры безопасности, чтобы предотвратить новые атаки, и предпринимают действия по ликвидации оставшихся диверсионных групп на своей территории.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
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#украина
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#меры
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#всу
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#пентагон
#брянская область
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«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
23 августа 2024, 01:57

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Украинские девушки-военнослужащие, участвующие в боях на передовой в Курской области, привлекли внимание как российских, так и западных СМИ. На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, сделанные на российской территории, и уже известно о нескольких случаях, когда украинки попадали в плен к российским военным.
По информации, полученной из Telegram-каналов, одна из таких девушек была взята в плен 16 августа. В видео, опубликованном в интернете, она стояла на коленях вместе с двумя мужчинами, с повязками на глазах. В разговоре с пленными стало известно, что они прибыли из Одессы, и девушка подтвердила, что присоединилась к ВСУ добровольно.

Ранее, 11 августа, в Сети появились фотографии молодой украинки, которая поделилась кадрами из Курской области. На одном из них она позирует в военной форме, а на другом — лежит с изуродованным лицом на больничной койке, с подписью «Сходила на Курск».

В интервью NEWS.ru один из российских бойцов с позывным Воркута отметил, что женщины начали активно пополнять ряды украинской армии ещё с 2014 года, но сейчас их участие в боях стало ещё более заметным. По его словам, женщины под воздействием пропаганды и сложных условий боевых действий могут проявлять больше жестокости, чем мужчины, что связывается с особенностями женской психики.

На сегодняшний день в рядах ВСУ служат около 70 тысяч женщин, многие из которых выполняют боевые задачи на передовой, включая снайперские и разведывательные операции. Однако не исключено, что с усилением мобилизации число женщин в армии Украины может ещё возрасти.

Сообщается, что в плену с украинскими военными обращаются в соответствии с международными нормами, однако, что касается судьбы захваченных украинок, подробности остаются неизвестными.

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Бойцы «Аида» уничтожили французский ЗРК Crotale за 8 млн евро дроном за 60 тысяч
23 августа 2024, 01:37

Фото: istock/Maikel de Vaan

Бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожили французский ЗРК Crotale стоимостью 8 миллионов евро при помощи обычного FPV-дрона за 60 тысяч рублей. Об этом сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов. По его данным, ВСУ намеревались сбивать российские вертолеты этим зенитно-ракетным комплексом.
«Бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей», — поделился Алаудинов.
Подводя итог этому событию, командир «Ахмата» посоветовал французам поразмыслить о потерянных на производство ЗРК деньгах.
«Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники. Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду», — заявил он.
Алаудинов также добавил, что за день бойцы ВС РФ уничтожили еще восемь единиц военной техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт.

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МИД РФ выявил, что ВСУ массово расстреливают мирных россиян в Курске
МИД РФ: ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области
23 августа 2024, 01:25

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о наличии доказательств расстрелов мирного населения бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям Родиона Мирошник в интервью пресс-службе ведомства.
По словам Мирошника, МИД располагает данными о расстрелах гражданских лиц, уничтожении гражданских автомобилей и разрушении социальных и медицинских учреждений. Все эти преступления будут задокументированы и переданы международной комиссии для дальнейшего расследования.

«Мы собрали подтвержденные, достоверные данные о преступлениях, совершенных украинскими военными. Сейчас идет работа по подготовке материалов для передачи международной комиссии», — отметил представитель МИД РФ.
Мирошник подчеркнул, что министерство продолжит сотрудничество с другими федеральными ведомствами для сбора полной доказательной базы. Он выразил уверенность, что виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности и «сядут на скамью подсудимых».

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Фриман: Россия способна уничтожить ВСУ в Курской области
23 августа 2024, 01:04

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может обернуться трагедией для Украины, предупредил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он выразил тревогу из-за возможных последствий этого решения, подчеркнув, что Россия способна сконцентрировать силы и уничтожить украинские войска.

«Россия в состоянии сконцентрировать свои силы и уничтожить украинские войска. Я думаю, что это закончится трагически для Украины», — отметил Фриман.
Эксперт также заявил, что Киев мог попытаться поднять моральный дух своих военных после неудачного летнего контрнаступления и отвлечь внимание России от наступления в Донбассе. Однако переброска лучших подразделений и оборудования ВСУ в Курскую область может только усугубить ситуацию.

Шестого августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено российскими силами. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и восстановлением контроля над госграницей.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Согласно данным Минобороны России от 20 августа, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих и 58 танков в ходе боевых действий на этом направлении.

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США могли «щелчком пальцев» остановить атаку ВСУ на Курскую область
Антонов: США знали об атаке под Курском и могли остановить ВСУ «щелчком пальцев»
23 августа 2024, 00:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Первого канала». По его словам, американцев устраивает то, чем занимается киевский режим на российской территории.
«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона <…> Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — отметил Антонов.
Он напомнил, что разные источники уже давно сообщают о тысячах специалистах из США, которая работают как советники у Владимира Зеленского.
«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — пояснил Антонов.
Ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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