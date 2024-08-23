Посол России в США Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале выразил уверенность в полном уничтожении украинских нацистов, вторгшихся в Курскую область. Антонов отметил, что события в Курской области вызывают глубокое эмоциональное воздействие на соотечественников за границей.
По его словам, российские консулы, недавно побывавшие в Солт-Лейк-Сити и Чикаго, отмечали, что главной заботой российских граждан стало беспокойство о том, как нацисты могли повторить события 1941 года и нарушить границы России. Антонов подчеркнул, что нет сомнений в полном уничтожении этих нацистов.
Ранее итальянский журналист выразил якобы сожаление по поводу интервью, в котором заметил нацистскую нашивку с символами СС на кепке военного ВСУ. Он отметил, что общественность возмутилась этим репортажем, что связано с влиянием «российской пропаганды».
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«Мы уверены, что они будут уничтожены, а не просто оттеснены. Но факт, что все угрозы безопасности не устранены, указывает на необходимость укрепления армии и флота, а также на необходимость коллективного внимания к защите Родины», — заявил он.
Ранее итальянский журналист выразил якобы сожаление по поводу интервью, в котором заметил нацистскую нашивку с символами СС на кепке военного ВСУ. Он отметил, что общественность возмутилась этим репортажем, что связано с влиянием «российской пропаганды».
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Елена Перлова