«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену

Фото: istock/Dmytro Sheremeta
Украинские девушки-военнослужащие, участвующие в боях на передовой в Курской области, привлекли внимание как российских, так и западных СМИ. На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, сделанные на российской территории, и уже известно о нескольких случаях, когда украинки попадали в плен к российским военным.
По информации, полученной из Telegram-каналов, одна из таких девушек была взята в плен 16 августа. В видео, опубликованном в интернете, она стояла на коленях вместе с двумя мужчинами, с повязками на глазах. В разговоре с пленными стало известно, что они прибыли из Одессы, и девушка подтвердила, что присоединилась к ВСУ добровольно.
Ранее, 11 августа, в Сети появились фотографии молодой украинки, которая поделилась кадрами из Курской области. На одном из них она позирует в военной форме, а на другом — лежит с изуродованным лицом на больничной койке, с подписью «Сходила на Курск».
В интервью NEWS.ru один из российских бойцов с позывным Воркута отметил, что женщины начали активно пополнять ряды украинской армии ещё с 2014 года, но сейчас их участие в боях стало ещё более заметным. По его словам, женщины под воздействием пропаганды и сложных условий боевых действий могут проявлять больше жестокости, чем мужчины, что связывается с особенностями женской психики.
На сегодняшний день в рядах ВСУ служат около 70 тысяч женщин, многие из которых выполняют боевые задачи на передовой, включая снайперские и разведывательные операции. Однако не исключено, что с усилением мобилизации число женщин в армии Украины может ещё возрасти.
Сообщается, что в плену с украинскими военными обращаются в соответствии с международными нормами, однако, что касается судьбы захваченных украинок, подробности остаются неизвестными.
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Ранее, 11 августа, в Сети появились фотографии молодой украинки, которая поделилась кадрами из Курской области. На одном из них она позирует в военной форме, а на другом — лежит с изуродованным лицом на больничной койке, с подписью «Сходила на Курск».
В интервью NEWS.ru один из российских бойцов с позывным Воркута отметил, что женщины начали активно пополнять ряды украинской армии ещё с 2014 года, но сейчас их участие в боях стало ещё более заметным. По его словам, женщины под воздействием пропаганды и сложных условий боевых действий могут проявлять больше жестокости, чем мужчины, что связывается с особенностями женской психики.
На сегодняшний день в рядах ВСУ служат около 70 тысяч женщин, многие из которых выполняют боевые задачи на передовой, включая снайперские и разведывательные операции. Однако не исключено, что с усилением мобилизации число женщин в армии Украины может ещё возрасти.
Сообщается, что в плену с украинскими военными обращаются в соответствии с международными нормами, однако, что касается судьбы захваченных украинок, подробности остаются неизвестными.
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Елена Перлова