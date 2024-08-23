Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о наличии доказательств расстрелов мирного населения бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям Родиона Мирошник в интервью пресс-службе ведомства.
По словам Мирошника, МИД располагает данными о расстрелах гражданских лиц, уничтожении гражданских автомобилей и разрушении социальных и медицинских учреждений. Все эти преступления будут задокументированы и переданы международной комиссии для дальнейшего расследования.
Мирошник подчеркнул, что министерство продолжит сотрудничество с другими федеральными ведомствами для сбора полной доказательной базы. Он выразил уверенность, что виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности и «сядут на скамью подсудимых».
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«Мы собрали подтвержденные, достоверные данные о преступлениях, совершенных украинскими военными. Сейчас идет работа по подготовке материалов для передачи международной комиссии», — отметил представитель МИД РФ.
Мирошник подчеркнул, что министерство продолжит сотрудничество с другими федеральными ведомствами для сбора полной доказательной базы. Он выразил уверенность, что виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности и «сядут на скамью подсудимых».
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Елена Перлова