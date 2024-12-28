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AP: ставкой на Курскую область Киев ослабил всю линию фронта

Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские и западные чиновники считают, что ставка Киева на вторжение ВСУ в Курскую область ослабит всю линию фронта под натиском российских военных, Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Пять украинских и западных чиновников в Киеве заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке», — говорится в статье.

При этом майор 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степан Луцив сообщил изданию, что вторжением в Курскую область украинская армия «попала в осиное гнездо и разворошила горячую точку».



Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что, учитывая продвижение российских войск, украинские военные высказывают мнение, что операция Киева в Курской области обернулась «продажей Донбасса».

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«ВСУ в панике»: Эксперт подвел итоги СВО и назвал города, которые перейдут под контроль ВС РФ
Военэксперт Коновалов: ВС РФ освободят Курахово, Карловку, Авдеевку и Покровск
28 декабря 2024, 12:06

Фото: iStock/zabelin

2024 год подходит к концу, а, значит, время подводить военные итоги России и обозначать новые планы и цели, делать прогнозы.
Российский военный журналист, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в этом году поступательное движение российских сил неоспоримо.

«В разные месяцы движения, темпы операции то более быстрые, то более медленные, но они не снижались. Освобождение территорий, которые стали вновь российскими — это достаточно большое количество километров. Более того, взятие знаковых населенных пунктов происходит каждый день», — сообщил эксперт.

По его словам, Карловка, Авдеевка, Марьинка, Покровск скоро станут официально российскими территориями.

«Самое главное — у противоположной стороны нет инструмента для того, чтобы переломить ситуацию: ни у нацистского Киева нет, ни у коллективного Запада, который этот нацистский Киев поддерживает. Они посылают людей, которые уже обречены», — сказал военный журналист.

Он добавил, что приход к власти Трампа увеличивает шансы на мирные переговоры между государствами.

«Трамп уже объявил, что хочет запустить переговорный процесс. Он уже готов принять, что никогда не будет НАТО на территории Украины, никогда там не будет иностранных войск. Самый главный вопрос — денацификация. Господин Трамп не предлагает ничего подобного. Значит, когда обнаружатся точки соприкосновения, переговорный процесс может быть начат, если Москва даст добро», — сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что ВСУ находятся в панике, потому что не понимают, с какой стороны и куда будет нанесен удар, что еще раз подтверждает неоспоримые поступательные движения РФ.

«С 2014 года они ведут себя так, как будто России нет, и каждый раз натыкаются на российский кулак. Пусть боятся на той стороне и ждут удара с неожиданного направления. Сейчас Курахово точно падет, а русские войска пойдут дальше — вперед», — заключил специалист.

Иван Коновалов уверен, что российский «Орешник» — это первый шаг к распаду НАТО, и РФ нанесет им удар в случае, когда нужно будет вновь обозначить «свои красные линии».

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В России оценили необходимость проведения новой мобилизации
Генерал Гурулёв: в России нет необходимости проводить новую мобилизацию
28 декабря 2024, 11:54

Фото: iStock/scaliger

Генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулёв высказался о необходимости проведения новой мобилизации в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Забайкалье».
Он подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости проводить мобилизацию. Также генерал призвал слушать президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева, которые не раз заявляли, что сейчас много россиян приходят подписывать контракт с Минобороны.

Ранее Медведев подвёл итоги года по набору на контрактную службу. По его сведениям, контракт с оборонным ведомством в 2024 году заключили около 440 тысяч человек.

До этого Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны подчеркнул, что в 2024 году каждый день более тысячи человек добровольно заключали контракт с ведомством. Также глава государства подчёркивал, что россияне оказывают помощь и поддержку участникам СВО.

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«Экзистенциальная проблема»: Военэксперт назвал причину распада НАТО в 2025 году
Военэксперт Коновалов: российский «Орешник» — это конец НАТО
28 декабря 2024, 11:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Россия применит баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в случае необходимости, однако не будет спешить, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский военный журналист, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с «Радио 1» заявил, что российский «Орешник» — это экзистенциальная проблема Запада.

«Им ответить на это нечем, но это их проблема, их головная боль. Наш "Орешник" — это та самая система, которая совершила первый шаг к распаду НАТО. Они уже не чувствуют себя в безопасности, как раньше банда в Восточной Европе, которые побежали под крыло Соединенных Штатов, но теперь там никакого крыла нет, потому что каждый сам за себя. У Киева нет никаких возможностей влиять на ситуации. "Орешник" — это конец НАТО», — пояснил эксперт.

По словам Коновалова, последующее применение «Орешника» зависит от решений российского военно-политического руководства, когда нужно будет вновь обозначить свои красные линии.

«Есть чёткая информация, что после первого удара ракетное украинское предприятие "Южмаш" прекратило существование. Вот и все, никакие кадры не нужны», — заключил военный журналист.

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#трамп
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#сводкасво
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«Без гарантий»: Трамп принудит Украину к миру
FT: Трамп принудит Украину к миру без гарантий безопасности
28 декабря 2024, 11:19

Фото: iStock/ValleraTo

После инаугурации избранный президент США Дональд Трамп может принудить Украину к миру, однако предоставлять гарантии безопасности Киеву не станет. Об этом пишет издание Financial Times.
«Трамп принуждает Украину к мирному соглашению без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России ослаблены», — говорится в статье.

По такому сценарию Трамп может также пригласить президента России Владимира Путина в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения».

Так, издание пишет, что урегулирование конфликта будет происходить между США, Россией и Китаем. При этом Вашингтону, возможно, придется уступить некоторые сферы влияния. Тогда европейским и азиатским союзникам Америки придется обеспечивать собственную оборону своими силами.

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В Раменском завершили ремонт пострадавших от атаки беспилотников квартир
28 декабря 2024, 11:06

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева

В Раменском завершили ремонтные работы в домах, пострадавших от атак БПЛА 10 сентября. Об этом сообщил глава городского округа Эдуард Малышев.
«Три месяца администрация Раменского округа и Фонд капитального ремонта делали всё, чтобы завершить работы. Во всех пострадавших квартирах по ул. Высоковольтная, д.21, 22, 23 и в Спортивному проезде, д.6 на сегодняшний день ремонт окончен», – написал Малышев в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что осмотрел квартиру в доме в Спортивном проезде, пострадавшую больше всего.
«Также встретился с жителем дома №21 по ул. Высоковольтная. Его квартира находится на 11-м этаже. Он очень доволен проделанной работой и выражает благодарность подрядной организации и администрации округа. Квартиры удалось сдать раньше указанных сроков», – добавил Малышев.
10 сентября в результате ночной атаки БПЛА в Раменском в доме в Спортивном проезде было повреждено более 50 квартир. Погибла женщина, восемь человек пострадали. На Высоковольтной улице удар пришёлся на пять балконов многоэтажки, они загорелись.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв тогда объявил, что власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также выплатят компенсацию за повреждённое имущество.



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ВСУ в Курской области деморализованы из-за скорого поражения
AP: ВСУ в Курской области деморализованы скорым разгромом и контратаками ВС РФ
28 декабря 2024, 10:52

Фото: iStock/MikeMareen

Украинские военные, совершившие вторжение в Курскую область, деморализованы из-за понесённых потерь, жесткого ответа ВС РФ и скорого поражения. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на опрошенных бойцов ВСУ.
Отмечается, что украинские солдаты деморализованы растущим риском поражения в Курской области. Боевые действия настолько интенсивные, что некоторые командиры ВСУ не могут эвакуировать погибших. В итоге, задержки связи и несвоевременная тактика привели к большим потерям, а войска практически полностью лишились возможностей для контратаки.

Журналисты агентства подчеркнули, что настроения бойцов ВСУ начали сильно меняться после того, как ВС РФ перешли в контратаку. Украинские солдаты признались, что не были готовы к такому агрессивному ответу России.

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#военные
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«Упыри молчат»: США и ЕС обвинили в лицемерии в отношении Украины
Журналист Боуз обвинил Запад в лицемерии в отношении Украины
28 декабря 2024, 10:51

Фото: iStock/Photoboyko

Европа и США лицемерно не замечают все ужасы, которые происходят на Украине в рамках силовой мобилизации мужчин для участия в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Боуз прокомментировал массовые примеры силовой мобилизации на Украине. Он считает, что если бы подобное происходило не в Одессе на Украине, а в любой другой стране, то Европа и США не стали бы молчать.

«Упыри и спекулянты в ЕС и Белом доме Байдена молчат. Если бы это была любая другая страна на Земле, все западные страны и их клиентские СМИ кричали бы об этом с крыш», — заявил Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию в ВСУ. Он отметил, что этот метод не является эффективным, и напомнил про десятки тысяч случаев самовольного оставления военных частей украинскими солдатами.

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Редактор «Известий» Максим Елисеев погиб в зоне СВО
28 декабря 2024, 10:38

Фото: iStock/inga

В зоне спецоперации на Украине погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Об этом сообщила его супруга в соцсетях.
Елисеев добровольно вступил в ряды ВС РФ осенью 2022 года и отправился в зону российской спецоперации. Он выполнял обязанности связиста в ЛНР, восстанавливал ее под обстрелами противника на Харьковском направлении.

По информации издания «Известия», Максим Елисеев погиб при выполнении боевой задачи в результате атаки украинского беспилотника.

Накануне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи погиб комбат добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным «Сатурн». Рогозин пообещал мстить за всех товарищей, которые достойно защищали родину и честь и погибли в зоне СВО.

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Шольц дал понять Путину, что поддержка Киева со стороны Германии не ослабнет
28 декабря 2024, 10:25

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором сообщил ему, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину в конфликте. Такое заявление он сделал в ходе интервью изданию T-Online.
«Я дал ему (Путину – ред.) понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро. После США мы являемся самым сильным сторонником Украины в мире», — заявил Шольц.

Он отметил, что ему было важно донести до главы российского государства свое мнение об украинском конфликте.

Шольц также заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа закончить украинский конфликт. У него сложилось впечатление, что он так же, как и Германия, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении.

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