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Украинские и западные чиновники считают, что ставка Киева на вторжение ВСУ в Курскую область ослабит всю линию фронта под натиском российских военных, Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Пять украинских и западных чиновников в Киеве заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке», — говорится в статье.
При этом майор 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степан Луцив сообщил изданию, что вторжением в Курскую область украинская армия «попала в осиное гнездо и разворошила горячую точку».
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что, учитывая продвижение российских войск, украинские военные высказывают мнение, что операция Киева в Курской области обернулась «продажей Донбасса».
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Элина Позднякова