«Экзистенциальная проблема»: Военэксперт назвал причину распада НАТО в 2025 году

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Россия применит баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в случае необходимости, однако не будет спешить, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский военный журналист, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с «Радио 1» заявил, что российский «Орешник» — это экзистенциальная проблема Запада.
По словам Коновалова, последующее применение «Орешника» зависит от решений российского военно-политического руководства, когда нужно будет вновь обозначить свои красные линии.
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«Им ответить на это нечем, но это их проблема, их головная боль. Наш "Орешник" — это та самая система, которая совершила первый шаг к распаду НАТО. Они уже не чувствуют себя в безопасности, как раньше банда в Восточной Европе, которые побежали под крыло Соединенных Штатов, но теперь там никакого крыла нет, потому что каждый сам за себя. У Киева нет никаких возможностей влиять на ситуации. "Орешник" — это конец НАТО», — пояснил эксперт.
По словам Коновалова, последующее применение «Орешника» зависит от решений российского военно-политического руководства, когда нужно будет вновь обозначить свои красные линии.
«Есть чёткая информация, что после первого удара ракетное украинское предприятие "Южмаш" прекратило существование. Вот и все, никакие кадры не нужны», — заключил военный журналист.
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Анастасия Бондарева