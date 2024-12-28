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Европа и США лицемерно не замечают все ужасы, которые происходят на Украине в рамках силовой мобилизации мужчин для участия в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Боуз прокомментировал массовые примеры силовой мобилизации на Украине. Он считает, что если бы подобное происходило не в Одессе на Украине, а в любой другой стране, то Европа и США не стали бы молчать.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию в ВСУ. Он отметил, что этот метод не является эффективным, и напомнил про десятки тысяч случаев самовольного оставления военных частей украинскими солдатами.
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«Упыри и спекулянты в ЕС и Белом доме Байдена молчат. Если бы это была любая другая страна на Земле, все западные страны и их клиентские СМИ кричали бы об этом с крыш», — заявил Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию в ВСУ. Он отметил, что этот метод не является эффективным, и напомнил про десятки тысяч случаев самовольного оставления военных частей украинскими солдатами.
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Элина Позднякова