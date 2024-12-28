ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на территории РФ

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В ночь на 28 декабря противовоздушная оборона сбила 56 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что 28 вражеских дронов сбили в Воронежской области, 17 — в Ростовской и 11 — в Белгородской.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью над регионом было уничтожено и подавлено 17 беспилотников ВСУ. В частности беспилотники совершили атаку на Каменск и Новошахтинск, а также на Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий, Красносулинский районы. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
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Элина Позднякова