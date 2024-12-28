ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на территории РФ

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем telegram-канале.