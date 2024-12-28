Стало известно о планах ВСУ провести новое наступление в 2025 году

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ВСУ, несмотря на сложную ситуацию на поле боя, попытаются предпринять новые попытки наступления в 2025 году. Об этом рассказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Его слова приводит «Лента.ру».
«ВСУ будут стремиться вернуть себе инициативу на поле боя и перейти к собственным активным действиям. Это совершенно естественно», — считает Кашин.
По его словам, пока сложно понять, где именно украинская армия попробует организовать контрнаступление. Эксперт предположил, что, вероятно, это будет попытка нанести тяжелый психологический удар России, похожий на вторжение ВСУ в Курскую область.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США сообщало, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы. Это сильно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах.
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