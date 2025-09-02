«Апокалипсис»: в ГД оценили происходящее на Украине
Депутат Милонов: происходящее на Украине можно назвать признаком апокалипсиса
Иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической УПЦ является одним из признаков наступления апокалипсиса на Украине. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее госслужба Украины по этнополитике подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической УПЦ.
«На Украине происходит то, что фактически можно назвать одним из признаков наступления апокалипсиса. Там, где началось наше русское православие, организуются гонения на веру и церковь. А во главе этих гонений стоят натуральные язычники, поклоняющиеся Баалу, свастикам и прочим мерзостям», — заявил Милонов RT.
Он также выразил надежду на то, что всех причастных к этим событиям «настигнет неизбежная кара в этой и следующей жизни».
Тем временем на Украине официально закрепили термин «рашизм», который рассматривается как разновидность тоталитарной идеологии, лежащей в основе «российского нацистского тоталитарного режима».
Публицист Юрий Кот отметил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что подобными действиями украинские власти пытаются сорвать мирные переговоры.
«Подобного рода оскорбительные заявления или решения, прежде всего, имеющие подоплёку к фашизму, представляют собой некую сегрегацию по национальному признаку. Это говорит о том, что Зеленский делает всё возможное ради того, чтобы мирные договоренности не были реализованы», — уверен эксперт.
Он добавил, что на Украине давно используют это слово, и теперь киевский режим хочет придать ему законодательную основу, что указывает на «безграничную болезнь самой украинской власти», заключил Кот.