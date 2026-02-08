Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины свыше 5,5 млн руб за свет
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски ПАО «МОЭК» к посольству Украины в России и взыскал в общей сложности свыше 5,5 млн рублей задолженности за поставленные энергоресурсы. Об этом сообщается в материалах дела, имеющихся у ТАСС.
По одному из решений инстанция постановила взыскать с посольства Украины (Москва, Леонтьевский переулок) 3 462 603,63 руб. долга, 179 982,05 руб. неустойки, а также неустойку, начисляемую с 17 апреля 2024 года до момента фактической оплаты, и 31 411 руб. госпошлины. Помимо этого, суд удовлетворил ещё одно требование энергокомпании более чем на два миллиона рублей — с учётом штрафов, пеней и неустоек.
После начала событий февраля 2022 года МИД РФ объявил об эвакуации сотрудников российских загранучреждений на Украине. Вскоре Украина в одностороннем порядке заявила о разрыве дипотношений с Россией и также эвакуировала своих дипломатов.
С тех пор здания посольств в Москве и Киеве фактически не используются.
