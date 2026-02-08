Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины свыше 5,5 млн руб за свет

08 февраля 2026, 12:07

Фото: istockphoto/utah778

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски ПАО «МОЭК» к посольству Украины в России и взыскал в общей сложности свыше 5,5 млн рублей задолженности за поставленные энергоресурсы. Об этом сообщается в материалах дела, имеющихся у ТАСС.