ВС РФ ударили по командному пункту бригады ВСУ, ставившей мины в Сумской области
ВС РФ уничтожили командный пункт бригады разминирования ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, командный пункт украинских войск располагался в районе населенного пункта Сутиски. Как уточняется, упомянутое подразделение занималось установкой минных заграждений в Сумской области.
«В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР (отдельной бригады разминирования — прим. ред.) государственной службы транспорта Украины», — сказал собеседник агентства.На территории региона действует группировка войск «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности 210 военнослужащих, две бронемашины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и столько же складов.