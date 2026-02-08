ВС РФ ударили по командному пункту бригады ВСУ, ставившей мины в Сумской области

08 февраля 2026, 07:39

ВС РФ уничтожили командный пункт бригады разминирования ВСУ в Сумской области

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС РФ уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.





По его данным, командный пункт украинских войск располагался в районе населенного пункта Сутиски. Как уточняется, упомянутое подразделение занималось установкой минных заграждений в Сумской области.

«В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР (отдельной бригады разминирования — прим. ред.) государственной службы транспорта Украины», — сказал собеседник агентства.