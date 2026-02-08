Блокирование частей ВСУ под Красноармейском и Красным Лиманом, освобождение Чугуновки: последние новости СВО на 8 февраля
На фронтах СВО продолжается стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в Харьковской области, на Купянском и Запорожском направлениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВ Сумской области сохраняется высокий уровень напряженности боевых действий. Огневая поддержка артиллерии и тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым отрядам ВС РФ улучшить свои позиции. Уничтожен штаб украинского инженерно-саперного формирования в районе Сутисков, занимавшегося минированием территории. Силы ВСУ увеличивают плотность минно-взрывных преград, активно применяя дроно-дроппинг.
За минувшие сутки российские военные продвинулись на девяти участках в Сумском районе, шести — в Краснопольском и трех — в Глуховском. Идет закрепление на достигнутых рубежах в районе Поповки, Высокого и Грабовского. Под контролем ВС РФ большая часть Покровки. Создаются условия для развития наступления в сторону ключевого тылового центра ВСУ — Краснополья.
Харьковская областьНа Волчанском участке продолжаются активные боевые действия. ВС РФ при огневой поддержке авиации и тяжелых систем зачищают территорию вблизи населенных пунктов и в лесных массивах. На Хатненском участке враг оказывает упорное сопротивление, используя силы специальных подразделений. Несмотря на это, штурмовые группы РФ продвинулись здесь на 250 метров по двум направлениям, установив контроль над лесопосадками.
В районе Старицы российские военные продвинулись в глубину 150 метров на двух участках. У населенного пункта Симиновка захвачен вражеский опорный пункт, что позволило углубиться в лес на 300 метров. Противник подтягивает инженерное оборудование и понтонно-мостовые части для возведения новых оборонительных позиций на водных преградах.
Купянское направлениеПродолжаются интенсивные боестолкновения к северо-западу от Купянска. Российские подразделения ведут наступление на населенный пункт Московка и выходят на подступы к Соболевке. Минобороны России официально заявило о взятии Чугуновки. Данное тактическое достижение имеет важное оперативное значение. Создан и закреплен плацдарм шириной восемь километров на участке Чугуновка – Меловое. Это обеспечивает прямой выход к основным укреплениям противника на линии Курганное — Малый Бурлук — Красноярское. Установление господства над данным районом создает условия для потенциальной блокады важнейшего транспортного узла в Великом Бурлуке, через который осуществляется материально-техническое обеспечение ВСУ в купянском секторе.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении продолжаются напряженные бои в городской черте за населенный пункт Гришино. Российские военные ведут операцию по охвату Белицкого, осуществляя поступательное движение с юга в направлении Светлого. Ключевым результатом дня стала эффективная работа беспилотной авиации. Операторы российских БПЛА установили полный огневой контроль над автомобильной магистралью Павлоград — Покровск, что полностью блокировало транспортное сообщение противника по критически важной логистической артерии. Вследствие этого снабжение ВСУ в данном секторе горючим и боеприпасами парализовано. Созданы условия для возникновения у ВСУ острого дефицита снабжения.
Запорожское направлениеВ Запорожской области войска ВС РФ развивают активное наступление в районе Гуляйполя, пробиваясь в оперативную глубину вражеской обороны. За минувшие сутки большая часть Зализничного перешла под российский контроль. Штурмовые отряды заняли Криничное и продолжают наступление широким фронтом на Цветковое. Одновременно, укрепляя позиции после Еленоконстантиновки, российские военные продвигаются по долине в направлении Воздвижевки. Кроме того, ВС РФ достигнут прогресс на участке Ивановка-Филия, где продвижение составило до трех километров по направлению к Тарасовке и Федоровке.
Для срыва наступления российских частей противник силами моторизованной группы при поддержке танка предпринял контратаку. Её отбили с нанесением ВСУ существенного урона в технике и личном составе. Командование ВСУ в срочном порядке передислоцирует дополнительные силы на линию Верхняя Терса — Воздвижевка — Рождественское, пытаясь предотвратить выход российских военных к ключевой магистрали Новониколаевка — Орехов.
Краснолиманское направлениеРоссийские войска развивают достигнутый успех, расширяя и укрепляя захваченные позиции северо-западнее Красного Лимана. После установления контроля над Ставками подразделения закрепились южнее населенного пункта и ведут зачистку территории к востоку, формируя прочный плацдарм. Значимым итогом стал выход российских частей к основному оборонительному рубежу противника в районе Александровки и Коровьего Яра. Данный успех ставит под угрозу последнюю наземную коммуникацию, снабжающую Боровскую группировку ВСУ, и готовит предпосылки для её блокирования. Удары беспилотников по трассе Павлоград — Покровск дополнительно нарушают вражеское снабжение.
В Красном Лимане штурмовые отряды, вытеснив противника из нескольких укреплённых точек севернее и северо-восточнее города, продвинулись в микрорайон Зеленый Клин и к автовокзалу. Продолжается наступление на Сосновое и увеличение контролируемой зоны севернее Масляковки. На смежном Северском участке отмечен прогресс в лесных массивах южнее Озёрного, а также в районе Никифоровки у Фёдоровки Второй.