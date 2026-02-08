На Украине сотрудники ТЦК забили мобилизованного мужчину до смерти

08 февраля 2026, 00:06

Сотрудники ТЦК в Днепропетровской области забили мобилизованного украинца насмерть

Фото: iStock/reflection_art

На Украине задержали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые жестоко расправились с мобилизованным мужчиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Днепропетровской области.