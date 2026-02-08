Достижения.рф

На Украине сотрудники ТЦК забили мобилизованного мужчину до смерти

Фото: iStock/reflection_art

На Украине задержали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые жестоко расправились с мобилизованным мужчиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Днепропетровской области.



Предварительно, украинские военкомы избили местного жителя до смерти. Согласно результатам судмедэкспертизы, мужчина скончался из-за серьезной травмы головы.

Задержанных обвиняют в том, что они умышленно нанесли погибшему тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть. Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, что киевский режим все ощутимее страдает от нехватки личного состава в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК по задержанию граждан нередко приводят к скандалам и протестам. Также в сети можно найти множество видео, на которых украинцев избивают, если они сопротивляются мобилизации, либо критикуют действия украинских военкомов.

Мария Моисеева

