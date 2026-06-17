Арендованный Лободой особняк в Подмосковье не могут продать четвертый год

17 июня 2026, 08:41

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Роскошный особняк в селе Николо-Урюпино под Красногорском, который СМИ приписывали украинской певице Светлане Лободе, на самом деле принадлежит 77-летней супруге московского бизнесмена. Певица, по этим сведениям, лишь арендовала дом за 1,2 млн рублей в месяц. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.





Собственница давно живет в Испании. После отъезда Лободы в 2022 году усадьбу выставили на продажу. Последняя цена составила 850 млн рублей. Сейчас дом не продан. Как утверждает канал со ссылкой на риелтора, объявление временно удалили, а покупателя на объект пока найти не удается. По этим же сведениям, владельцы ненадолго приехали в Россию. После исчезновения объявления в обществе началось обсуждение. Часть пользователей решила, что речь идет о продаже имущества самой Лободы, и заговорила о возможной национализации. Однако, как пишет SHOT, у певицы этой недвижимости в России никогда не было.



Площадь особняка составляет 1200 квадратных метров. В усадьбе есть зимний сад, SPA-зона с 10-метровым бассейном и сауной, тренажерный зал, мансарда с кабинетом, бильярдная с баром, винный погреб и дом для прислуги на 260 квадратных метров. С основным коттеджем соединен гостевой дом с каминным залом, фитнес-зоной и бассейном размером 12 на 12 метров. Хозяйка купила несколько участков в Николо-Урюпине еще в 2007 году. Позже она объединила их в один площадью 93 сотки.