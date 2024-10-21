ВСУ устроили восстание в Донбассе и отказались выполнять приказы

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Бойцов 116-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ перенаправили в Сумскую область после того, как они устроили восстание в Курахово и отказались выполнять приказы. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинского военного.
«Александр, офицер 119-й бригады теробороны, рассказал, что в 116-й бригаде теробороны произошло массовое восстание в Курахово, они (военные) отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы», — говорится в статье.
Уточняется, что вторжение в Курскую область ведется именно из Сум.
Ранее сообщалось, что дезертировавшие из Донбасса военнослужащие 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг из-за нехватки оружия. Начальник управления психологической поддержки персонала теробороны Александр Пухальский обвинил митингующих в дезертирстве из воинской части Донбасса и пригрозил уголовной ответственностью.
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Элина Позднякова