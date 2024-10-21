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ВСУ устроили восстание в Донбассе и отказались выполнять приказы

Pais: 116-ю бригаду ВСУ направили в Сумы после восстания в Курахово
21 октября 2024, 17:29
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Бойцов 116-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ перенаправили в Сумскую область после того, как они устроили восстание в Курахово и отказались выполнять приказы. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинского военного.
«Александр, офицер 119-й бригады теробороны, рассказал, что в 116-й бригаде теробороны произошло массовое восстание в Курахово, они (военные) отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы», — говорится в статье.

Уточняется, что вторжение в Курскую область ведется именно из Сум.



Ранее сообщалось, что дезертировавшие из Донбасса военнослужащие 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг из-за нехватки оружия. Начальник управления психологической поддержки персонала теробороны Александр Пухальский обвинил митингующих в дезертирстве из воинской части Донбасса и пригрозил уголовной ответственностью.


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#митинг
#всу
Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью уничтожена очередная ракета ВСУ
21 октября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/bpawesome

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередную украинскую ракету над территорией Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за бдительность и умелую работу. В последние дни, наряду с дронами, ВСУ регулярно запускают ракеты в сторону Курской области, иногда не по одной в день. Пока все атаки отражаются силами приграничной ПВО и смертоносные снаряды уничтожаются в воздухе.

Накануне, 20 октября, в министерстве обороны РФ сообщили об отражении одной из самых массовых атак беспилотников ВСУ на российские регионы за всё время спецоперации. Были уничтожены средствами ПВО и подавлены при помощи систем радиоэлектронной борьбы 142 украинских дрона.

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#курская область
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Зеленский: Мы создали буферную зону у в Курской области
Зеленский объявил о создании буферной зоны в Курской области
21 октября 2024, 17:12

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании буферной зоны на территории Курской области. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы организовали буферную зону у нашей границы на российской территории», — заявил Зеленский, комментируя атаку на Курскую область.

Он также добавил, что украинские войска, по его словам, продолжают удерживать захваченные территории.

Ранее сообщалось, что российские военные готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Поступила информация, что российская армия освободила от украинских военных хутор Колмаков. Он находится в семи километрах от Суджи. Также ВС РФ взяли хутор Дмитрюков, где сейчас российские морпехи проводят зачистку от боевиков.

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Российские штурмовики захватили «подземный город» ВСУ в ДНР
21 октября 2024, 16:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские штурмовики группировки «Восток» захватили «подземный город» ВСУ в ДНР, пишет Telegram-канал «Узел связи».
Поясняется, что бойцы ВС РФ аккуратно приближаются к опорному пункту ВСУ, при этом технику они не используют, чтобы шум мотора не выдал их присутствие.

«Опорник — капитально возведенная сеть подземных туннелей, и выбить врага можно только в ближнем бою», — пишет автор.

При этом уточняется, что штурмовики группировки «Восток» являются одними из лучших и взяли уже несколько десятков опорных пунктов противника.

Ранее сообщалось, что украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском.

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Бывший вице-губернатор Белгородской области, пойманный на взятке, ушёл на СВО
21 октября 2024, 16:51

Цонстантин Полежаев (Фото: РИА Новости/Антон Вергун)

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, которого задержали за получение крупной взятки, ушёл в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Полежаева освободили из-под стражи на время исполнения контракта с Минобороны РФ.

Напомним, ранее Полежаев занимал пост мэра Белгорода. В 2019 году он стал заместителем губернатора региона по ЖКХ, однако глава области Вячеслав Гладков уволил его за систематическое невыполнение обязанностей, в том числе за то, что плохо шло восстановление жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, разрушенное после украинских атак.

В 2023 году его задержали сотрудники УФСБ Белгородской области за получение двух автомобилей общей стоимостью порядка 18 миллионов рублей. Взамен чиновник должен был помочь заключить госконтракты в сфере ЖКХ.

Полежаев вину признал. Суд приговорил его к пяти годам с отбыванием в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 36 млн рублей. Находясь в колонии, он принял решение заключить контракт с МО РФ.

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Завод «Кремний Эл» в Брянске восстанавливают после атаки дрона ВСУ
После атаки ВСУ на заводе «Кремний Эл» в Брянске пострадало энергоснабжение
21 октября 2024, 16:46

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

После атаки украинских дронов на заводе «Кремний Эл» в Брянске возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщили 21 октября на сайте предприятия. Один из крупнейших заводов микроэлектроники в России подвергся атаке БПЛА ночью 19 октября.
Удар пришелся по производственным и административным корпусам завода. В результате этого нарушилось энергоснабжение, а также пострадали объекты, обеспечивающие спецэнергетикой.
«Производственные процессы были приостановлены», — говорится в сообщении

Сотрудники завода, используя свои возможности, пытаются устранить последствия взрывов и пожаров. Главная задача сейчас — как можно скорее возобновить выпуск электронных изделий, чтобы выполнить планы.

Директор Олег Данцев рассказал, что сейчас строители оценивают возможность восстановления повреждений.

Напомним, 19 октября украинские дроны нанесли удар по зданию. В ту ночь ПВО в Брянской области уничтожили более десяти беспилотников, три из которых были реактивными. Один из них попал в заводское здание, что привело к возгоранию.

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Небензя: многие страны глобального Юга стали трезво оценивать конфликт на Украине
21 октября 2024, 16:32

Василий Небензя (Фото: сайт Кремля)

Многие страны глобального Юга и Востока начинают трезво оценивать конфликт на Украине и лучше понимать коренные причины его возникновения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова передает ТАСС.
«У большинства делегаций стран Глобального Юга и Востока формируется более трезвая оценка украинского кризиса, в том числе приходит понимание коренных причин его возникновения», — заявил Небензя.

По его словам, правильному восприятию способствует работа по разъяснению позиции РФ. Небензя уточнил, что российская сторона привлекает внимание к преступлениям Украины и прямой вовлеченности Запада в конфликт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что после эскалации ситуации в секторе Газа были четко замечены двойные стандарты США и их союзников, которые навязывали украинскую повестку, вместо того, чтобы решать более насущные международные проблемы. И этот факт не остался незамеченным российскими партнерами, заключил Небензя.

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Из-за мобилизации украинские работодатели принимают мужчин только старше 60 лет
Der Spiegel: работодатели Украины «охотятся» на пенсионеров из-за мобилизации
21 октября 2024, 16:19

Фото: istock/Halfpoint

Украинские работодатели активно «охотятся» на мужчин старше 60 лет, так как они не подлежат мобилизации. Об этом рассказала в интервью Der Spiegel Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований Украины.
По ее данным, в стране не хватает 4,5 миллиона новых рабочих. К тому же во время войны уровень рождаемости упал до рекордно низкого уровня — менее одного ребенка на женщину.

После окончания военных действий ожидается рост до 1,5 ребенка на женщину. Но для восстановления демографической ситуации нужно привлечь мигрантов и улучшить качество жизни. Либанова считает, что стоит поднять возраст мобилизации до 30 лет, поскольку молодые люди до этого возраста чаще заводят детей.

Либанова также отметила рост смертности от сердечно-сосудистых и психических заболеваний на Украине. Эксперт предположила, что после окончания боевых действий треть или половина беженцев могут вернуться на Украину. Особенно это касается женщин, которые не работают по специальности за границей.

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«Флаг КНДР» появился в районе взятого под контроль села в ДНР – фото
«РВ» показали фото «флага КНДР» около взятого под контроль села в ДНР
21 октября 2024, 16:17

Фото: iStock/Derek Brumby

«Флаг КНДР» появился в районе освобождённого ВС РФ села Цукурино в ДНР. Соответствующую фотографию представил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что флаг поднят на терриконе около недавно взятого под контроль российскими военными Цукурино на Покровском направлении. Своими действиями бойцы ВС РФ «вызвали истерику у противника», – гласит подпись к фото.


На фотографии отчётливо виден российский триколор и знамя, сильно напоминающее государственный флаг Северной Кореи. Качество снимка не высокое, поэтому не представляется возможным точно определить, какая символика на нём изображена.

При этом военкор Александр Коц в своём Telegram-канале написал, что это действительно флаг Северной Кореи. По его словам, он был установлен российскими солдатами в качестве троллинга.

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Пленный украинец рассказал об угрозах сослуживцев расправиться с военкомами ТЦК
21 октября 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Многие военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожают после возвращения с передовой устроить массовые расправы над сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.).
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал военнопленный из 113-й бригады украинской территориальной обороны Богдан Мусихин. По его словам, все сослуживцы говорили о том, что после возвращения домой сотрудникам ТЦК придётся очень несладко, их будут просто уничтожать. У солдат на передовой накопилось много злобы по отношению к этим «тыловым крысам», которые ходят по улицам и «всех гребут», сказал пленный.

Сам Мусихин родом из Николаева. Он рассказал, что в этом городе активность военкомов всегда была высокой. Военнопленный также отметил, что в последнее время украинцы стали сопротивляться мобилизации. Люди жгут автомобили, принадлежащие ТЦК, и нападают на их сотрудников.

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