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ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Часов Яре после пяти месяцев ожесточенных боев

21 октября 2024, 17:49
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Армия России прорвала оборону ВСУ южнее Часова Яра и продолжит наступать на центр города. Об этом пишет журналист немецкой Bild Юлиан Репке.
«После 5 месяцев ожесточённых боёв российская армия прорвала украинский фронт южнее Часов Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом. Видны российские солдаты, поднимающиеся на здание и готовящие там сцену», — пишет Рёпке.

Он также предположил, что ВС РФ не будут двигаться на запад, а повернут на север и будут наступать на центр Часова Яра.



Ранее стало известно, что киевские власти перекинули в Донбасс испаноязычных наёмников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр, за который продолжаются бои. Переговоры наёмников удалось перехватить бойцам подразделения группировки войск «Юг».

Один из наёмников на испанском языке говорил своим сослуживцам, что российские военные устроили им «чёртов рой». После он заявил, что отбиться невозможно и потребовал от командования хотя бы один-два PRV-дрона.

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Арестованы бойцы ВСУ, обвиняемые в преступлениях в Курской области
21 октября 2024, 17:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Двое украинских военных Виталий Панченко и Иван Дмитраков, против которых в сентября возбудили дело за преступления в Курской области, задержаны и арестованы. Об этом главное военное следственное управление Следственного комитета (ГВСУ СК) России сообщило в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что ведомство в настоящее время расследует уголовное дело в отношении бойцов 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, военные подозреваются в покушении на убийство, совершении террористического акта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении границы России и совершении ряда иных преступлений. Также Панченко обвиняют в похищении человека и мародёрстве.

В ведомстве уточнили, что 7 августа вооружённые Панченко и Дмитраков, также имеющие при себе взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли границу России. Для устрашения российских граждан и нанесения ущерба они неоднократно открывали огонь по бойцам ВС РФ и мирным жителям.

Отдельно Панченко в составе группы украинских военных, применяя силу и угрожая оружием, силой затащил трёх россиян в грузовик и вывез их на территорию Украины.

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«Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» зарубежному заказчику
21 октября 2024, 17:42

Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Концерн «Калашников» поставит иностранному заказчику дроны-камикадзе «Куб» по первому экспортному контракту, который был подписан между закупщиком и «Рособоронэкспортом». Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.
Отмечается, что «Калашников» поставил управляемые боеприпасы «КУБ-Э» зарубежному заказчику. Данное оружие имеет большой опыт успешного боевого применения, который подтверждён в реальных условиях во время проведения СВО.

Данные барражирующие снаряды предназначены для поражения бронетехники и живой силы стороны противника. Они хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации на Украине.

В конце 2023 года впервые появилась информация о начале отгрузки в войска модернизированных беспилотников «Куб» с улучшенной мощной боевой частью.

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Военкор рассказал, как в ДНР появился флаг КНДР
Военкор Коц: флаг КНДР в ДНР подняли солдаты «Центра», чтобы шокировать ВСУ
21 октября 2024, 17:39

Фото: istock/Aoraee

Флаг КНДР в районе села Цукурино в ДНР подняли бойцы российской группировки «Центр». Об этом сообщил 21 октября в Telegram военный корреспондент Александр Коц.
По словам военкора, российские солдаты водрузили северокорейский флаг, чтобы шокировать боевиков ВСУ.
«Толстый троллинг от бойцов "Центра" на покровском направлении, который уже понесли украинские каналы. На вершине террикона — российский и северокорейский флаги. Куда смотрит ООН?!» — написал он.

Ранее сообщалось, что флаг КНДР появился в Цукурино, которое освободили российские войска. Флаг подняли на холме рядом с селом, которое только что взяли под контроль российские военные на Покровском направлении. Это действие вызвало панику у противника, говорится в описании к фотографии.

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#военные
#флаг
#солдаты
#днр
#всу
#кндр
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Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью уничтожена очередная ракета ВСУ
21 октября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/bpawesome

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередную украинскую ракету над территорией Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за бдительность и умелую работу. В последние дни, наряду с дронами, ВСУ регулярно запускают ракеты в сторону Курской области, иногда не по одной в день. Пока все атаки отражаются силами приграничной ПВО и смертоносные снаряды уничтожаются в воздухе.

Накануне, 20 октября, в министерстве обороны РФ сообщили об отражении одной из самых массовых атак беспилотников ВСУ на российские регионы за всё время спецоперации. Были уничтожены средствами ПВО и подавлены при помощи систем радиоэлектронной борьбы 142 украинских дрона.

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#пво
#курская область
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ВСУ устроили восстание в Донбассе и отказались выполнять приказы
Pais: 116-ю бригаду ВСУ направили в Сумы после восстания в Курахово
21 октября 2024, 17:29

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Бойцов 116-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ перенаправили в Сумскую область после того, как они устроили восстание в Курахово и отказались выполнять приказы. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинского военного.
«Александр, офицер 119-й бригады теробороны, рассказал, что в 116-й бригаде теробороны произошло массовое восстание в Курахово, они (военные) отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы», — говорится в статье.

Уточняется, что вторжение в Курскую область ведется именно из Сум.

Ранее сообщалось, что дезертировавшие из Донбасса военнослужащие 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг из-за нехватки оружия. Начальник управления психологической поддержки персонала теробороны Александр Пухальский обвинил митингующих в дезертирстве из воинской части Донбасса и пригрозил уголовной ответственностью.


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Зеленский: Мы создали буферную зону в Курской области
Зеленский объявил о создании буферной зоны в Курской области
21 октября 2024, 17:12

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании буферной зоны на территории Курской области. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы организовали буферную зону у нашей границы на российской территории», — заявил Зеленский, комментируя атаку на Курскую область.

Он также добавил, что украинские войска, по его словам, продолжают удерживать захваченные территории.

Ранее сообщалось, что российские военные готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Поступила информация, что российская армия освободила от украинских военных хутор Колмаков. Он находится в семи километрах от Суджи. Также ВС РФ взяли хутор Дмитрюков, где сейчас российские морпехи проводят зачистку от боевиков.

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Российские штурмовики захватили «подземный город» ВСУ в ДНР
21 октября 2024, 16:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские штурмовики группировки «Восток» захватили «подземный город» ВСУ в ДНР, пишет Telegram-канал «Узел связи».
Поясняется, что бойцы ВС РФ аккуратно приближаются к опорному пункту ВСУ, при этом технику они не используют, чтобы шум мотора не выдал их присутствие.

«Опорник — капитально возведенная сеть подземных туннелей, и выбить врага можно только в ближнем бою», — пишет автор.

При этом уточняется, что штурмовики группировки «Восток» являются одними из лучших и взяли уже несколько десятков опорных пунктов противника.

Ранее сообщалось, что украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском.

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Бывший вице-губернатор Белгородской области, пойманный на взятке, ушёл на СВО
21 октября 2024, 16:51

Цонстантин Полежаев (Фото: РИА Новости/Антон Вергун)

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, которого задержали за получение крупной взятки, ушёл в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Полежаева освободили из-под стражи на время исполнения контракта с Минобороны РФ.

Напомним, ранее Полежаев занимал пост мэра Белгорода. В 2019 году он стал заместителем губернатора региона по ЖКХ, однако глава области Вячеслав Гладков уволил его за систематическое невыполнение обязанностей, в том числе за то, что плохо шло восстановление жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, разрушенное после украинских атак.

В 2023 году его задержали сотрудники УФСБ Белгородской области за получение двух автомобилей общей стоимостью порядка 18 миллионов рублей. Взамен чиновник должен был помочь заключить госконтракты в сфере ЖКХ.

Полежаев вину признал. Суд приговорил его к пяти годам с отбыванием в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 36 млн рублей. Находясь в колонии, он принял решение заключить контракт с МО РФ.

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#Вячеслав Гладков
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Завод «Кремний Эл» в Брянске восстанавливают после атаки дрона ВСУ
После атаки ВСУ на заводе «Кремний Эл» в Брянске пострадало энергоснабжение
21 октября 2024, 16:46

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

После атаки украинских дронов на заводе «Кремний Эл» в Брянске возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщили 21 октября на сайте предприятия. Один из крупнейших заводов микроэлектроники в России подвергся атаке БПЛА ночью 19 октября.
Удар пришелся по производственным и административным корпусам завода. В результате этого нарушилось энергоснабжение, а также пострадали объекты, обеспечивающие спецэнергетикой.
«Производственные процессы были приостановлены», — говорится в сообщении.

Сотрудники завода, используя свои возможности, пытаются устранить последствия взрывов и пожаров. Главная задача сейчас — как можно скорее возобновить выпуск электронных изделий, чтобы выполнить планы.

Директор Олег Данцев рассказал, что сейчас строители оценивают возможность восстановления повреждений.

Напомним, 19 октября украинские дроны нанесли удар по зданию. В ту ночь ПВО в Брянской области уничтожили более десяти беспилотников, три из которых были реактивными. Один из них попал в заводское здание, что привело к возгоранию.

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