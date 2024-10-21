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Армия России прорвала оборону ВСУ южнее Часова Яра и продолжит наступать на центр города. Об этом пишет журналист немецкой Bild Юлиан Репке.
«После 5 месяцев ожесточённых боёв российская армия прорвала украинский фронт южнее Часов Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом. Видны российские солдаты, поднимающиеся на здание и готовящие там сцену», — пишет Рёпке.
Он также предположил, что ВС РФ не будут двигаться на запад, а повернут на север и будут наступать на центр Часова Яра.
Ранее стало известно, что киевские власти перекинули в Донбасс испаноязычных наёмников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр, за который продолжаются бои. Переговоры наёмников удалось перехватить бойцам подразделения группировки войск «Юг».
Один из наёмников на испанском языке говорил своим сослуживцам, что российские военные устроили им «чёртов рой». После он заявил, что отбиться невозможно и потребовал от командования хотя бы один-два PRV-дрона.
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Элина Позднякова