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Российские штурмовики группировки «Восток» захватили «подземный город» ВСУ в ДНР, пишет Telegram-канал «Узел связи».
Поясняется, что бойцы ВС РФ аккуратно приближаются к опорному пункту ВСУ, при этом технику они не используют, чтобы шум мотора не выдал их присутствие.
При этом уточняется, что штурмовики группировки «Восток» являются одними из лучших и взяли уже несколько десятков опорных пунктов противника.
Ранее сообщалось, что украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском.
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«Опорник — капитально возведенная сеть подземных туннелей, и выбить врага можно только в ближнем бою», — пишет автор.
При этом уточняется, что штурмовики группировки «Восток» являются одними из лучших и взяли уже несколько десятков опорных пунктов противника.
Ранее сообщалось, что украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском.
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Элина Позднякова