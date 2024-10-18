Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных о войсках Киеву

Фото: istockphoto/zoka74
Гражданка Украины, родившаяся в 2001 году, была задержана и арестована за шпионаж. Об этом информирует ФСБ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что она передавала Службе безопасности Украины информацию о размещении российских войск в Херсонской области. Отмечается, что ей грозит до 20 лет тюремного заключения.
По ее словам, в июне ее друзья посоветовали ей вступить в крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области. Она отметила, что в ноябре появился пост с информацией о конкретном квадрате, где расположены российские войска.
До этого бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии, обжаловала свой статус иностранного агента.
Ранее стало известно, что следственные органы установили метод активации взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Школьнику из Омска грозит пожизненное за госизмену
В Туле задержаны два полицейских чина за выдачу незаконных квот мигрантам
ФСБ: житель Псковской области передавал данные украинской разведке об объектах
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
По ее словам, в июне ее друзья посоветовали ей вступить в крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области. Она отметила, что в ноябре появился пост с информацией о конкретном квадрате, где расположены российские войска.
«Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это», — сказала задержанная.
До этого бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии, обжаловала свой статус иностранного агента.
Ранее стало известно, что следственные органы установили метод активации взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Школьнику из Омска грозит пожизненное за госизмену
В Туле задержаны два полицейских чина за выдачу незаконных квот мигрантам
ФСБ: житель Псковской области передавал данные украинской разведке об объектах
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
Дарья Осипова