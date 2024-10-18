«Старые и неподготовленные»: в ВСУ рассказали об украинских офицерах

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Мобилизованные офицеры ВСУ являются необученными и неподготовленными, а за их плечами есть только военная кафедра. Об этом рассказал военнопленный Сергей Шикун. Информацию передало Минобороны РФ.
Мужчину призвали прямо с работы, дав час на сборы и не волнуясь о его подготовке. Шикун подчеркнул, что в рядах ВСУ царит бардак, а офицеры толком ничего не понимают и не умеют.
Свою бригаду пленник назвал старой, немощной и плохо подготовленной. По его словам, уходя в бой, никто не надеялся выжить.
По словам Шикуна, их броневик подбили, а после он в течение недели скрывался в лесах, пока не сдался в плен бойцам ВС РФ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Свою бригаду пленник назвал старой, немощной и плохо подготовленной. По его словам, уходя в бой, никто не надеялся выжить.
По словам Шикуна, их броневик подбили, а после он в течение недели скрывался в лесах, пока не сдался в плен бойцам ВС РФ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов