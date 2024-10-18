«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского поможет ему потерпеть поражение в конфликте на Украине, передает Kossuth со ссылкой на венгерского премьера Виктора Орбана.
Политик подчеркнул, что большая часть участников саммита ЕС в Брюсселе готовы продолжать конфликт. Венгерская сторона, по словам Орбана, уверена, что Киев уже проиграл, как и ЕС.
На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали помогать террористическому режиму Владимира Зеленского.
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«Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить», — резюмировал глава правительства Венгрии.
На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали помогать террористическому режиму Владимира Зеленского.
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Никита Кротов