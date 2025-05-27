Арестованный за мошенничество Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО

Эльман Пашаев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Бывший звездный адвокат Эльман Пашаев, арестованный по обвинению в мошенничестве в зоне проведения СВО, обратился с просьбой направить его на линию боевого соприкосновения. Таким образом он планирует искупить свою вину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сегодня, 27 мая, в Донецке суд рассматривает дело Пашаева. Уточняется, что адвокаты уже подготовили соответствующее ходатайство.
Сейчас мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре прошлого года по делу о мошенничестве на сумму около 45 миллионов рублей. Бывший адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому помочь избежать уголовной ответственности как ему самому, так и его жене.
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Сейчас мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре прошлого года по делу о мошенничестве на сумму около 45 миллионов рублей. Бывший адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому помочь избежать уголовной ответственности как ему самому, так и его жене.
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Екатерина Коршунова