Арестованный за взятки экс-глава депкульта Москвы просится на СВО

Фото: istock/Oksana Kalinina
Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по обвинению в коррупции, обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой отправить его на фронт в зону специальной военной операции (СВО).
По данным «Коммерсантъ», Кибовский подал ходатайство с просьбой отправить его в зону боевых действий сразу после своего ареста 17 июля, однако до сих пор не получил ответа.
В своём заявлении экс-чиновник подчеркнул, что его решение воевать мотивировано исторической связью с Родиной — его предки служили России с XVII века. Он также осознаёт, что участие в СВО может стать для него дорогой в один конец.
Кибовский напомнил, что его родственники сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и его дед был награждён медалью «За оборону Москвы». Сам Кибовский ранее участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и получил медаль «За службу в морской пехоте».
Кроме того, экс-глава депкульта указал, что обвинения в его адрес касаются взяток, но не связаны с растратой или хищением бюджетных средств, поэтому, по его словам, ущерба государству не нанесено: «ни одной казённой копейки не пропало».
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В своём заявлении экс-чиновник подчеркнул, что его решение воевать мотивировано исторической связью с Родиной — его предки служили России с XVII века. Он также осознаёт, что участие в СВО может стать для него дорогой в один конец.
Кибовский напомнил, что его родственники сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и его дед был награждён медалью «За оборону Москвы». Сам Кибовский ранее участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и получил медаль «За службу в морской пехоте».
Кроме того, экс-глава депкульта указал, что обвинения в его адрес касаются взяток, но не связаны с растратой или хищением бюджетных средств, поэтому, по его словам, ущерба государству не нанесено: «ни одной казённой копейки не пропало».
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Елена Перлова