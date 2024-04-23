Арестович* назвал шокирующее число дезертиров на Украине

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что число дезертиров на Украине достигло 100 тысяч человек. Об этом он говорил в эфире Youtube-канала «Альфа и Омега».
«Прежде, чем требовать от людей защищать свою страну, надо создать страну, которую хочется защищать. Кто-то пробовал говорить всерьез со 100 тысячами уклонистов? Ты – мужчина, ты был в армии, проявил мужество, пришел в армию по повестке, но сбежал. Чего сбежал?» — задался вопросом Арестович.
По его словам, большинство украинцев пошли служить в ВСУ добровольно, однако потом сами сбежали. Арестович* отметил, что украинскому руководству так и не удалось сделать из Украины страну, которую хочется защищать.
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Элина Позднякова