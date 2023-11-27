Арестович* обвинил союзников в отсутствии помощи для Украины

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* выразил разочарование в тех, кто обещал Украине помощь, но, по его словам, не смог выполнить обещания.
«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку и не предоставил ее. Читай — кинул», — считает Арестович.Читайте также:
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Артем Кузьмин