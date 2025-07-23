Арестович* в ужасе сообщил, кого готовят на смену Зеленскому: «Откровенные фашисты»
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что Владимир Зеленский в скором времени может потерять власть. Однако ему на смену придут «откровенные фашисты», которых точно поддержит Запад.
В интервью одному из украинских журналистов Арестович* отметил, что Зеленский может уйти в 2026-2027 годах.
При этом демократического правления ждать не следует, подчеркнул бывший советник. Он предрёк, что к власти на Украине придут люди, которые будут «в сто раз хуже Зеленского».
Он допустил, что западные партнёры Киева поддержат новую власть, а её представителей будут называть «национально-ориентированным обществом».
Несмотря на это, вариант с приходом к власти бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного он также назвал опасным, поскольку в таком случае большое усиление получат военнослужащие. Такую ситуацию он сравнил с танком, который умеет только «давить и стрелять».
Арестович* добавил, что в случае реализации одного из этих сценариев, диктатура на Украине продержится как минимум 10 лет.
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