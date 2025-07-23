23 июля 2025, 14:55

Арестович* заявил, что Запад поддержит замену Зеленского на откровенных фашистов

Алексей Арестович*

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что Владимир Зеленский в скором времени может потерять власть. Однако ему на смену придут «откровенные фашисты», которых точно поддержит Запад.