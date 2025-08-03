Эзотерика, критика Зеленского и скандальные заявления про СВО: Куда пропал Алексей Арестович* и кто за ним стоит на самом деле
Украинский политик, военный, блогер, обозреватель, актер и организатор психологических тренингов Алексей Арестович* является одной из «темных лошадок» Киева. После увольнения с поста советника главы государства он начал активно делать резонансные заявления против руководства страны. Вот только возникает вопрос: это продуманный ход и он управляемая оппозиция или это месть обиженного чиновника чужим под руководством? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография
Алексей Арестович* родился 3 августа 1975 года в грузинском военном городке Дедоплисцкаро в семье советского офицера. Его отец Николай Арестович, имевший белорусско-польские корни, служил в Академии национальной обороны, что и привело семью в Киев, где Алексей окончил школу №178.
После неудачной попытки получить биологическое образование в Киевском университете, молодой Арестович* увлекся театром, играя в киевской студии «Черный квадрат». Однако вскоре он кардинально сменил направление, окончив Одесский институт Сухопутных войск по специальности военного переводчика. Параллельно он изучал теологию и психологию, проявляя интерес к эзотерическим учениям.
Военная карьера Арестовича* началась в 1994 году в Главном управлении разведки Минобороны Украины, где он дослужился до майора. После увольнения в 2005 году он вернулся к творческой деятельности, снимался в сериалах и рекламе, а в 2007 году основал кинокомпанию Aegis Artist Group.
Политический путь Арестовича* начался с участия в националистической партии «Братство», но после событий 2014 года он резко изменил свои взгляды, став военным экспертом и сторонником прозападного курса. Пиком его политической карьеры стала должность советника Офиса президента Украины в 2020-2023 годах, где он прославился своими ежедневными брифингами о ходе боевых действий.
Увольнение с должности советника
Январский вечер 2023 года стал переломным в карьере Алексея Арестовича*. В эфире YouTube-канала он неосторожно предположил, что трагедия в Днепре, унесшая жизни 45 человек, могла произойти из-за сбития российской ракеты украинской ПВО. Это заявление, мгновенно подхваченное российскими пропагандистами, вызвало шквал возмущения на Украине.
Реакция последовала незамедлительно: командование ВВС Украины опровергло техническую возможность перехвата ракет такого типа, мэр Днепра разразился гневными обвинениями, а в парламенте заговорили о государственной измене. Попытки Арестовича* оправдаться, ссылки на усталость, непроверенные источники и даже «бот-ферму Медведчука» лишь усугубили ситуацию.
Этот инцидент стал последней каплей в череде скандалов. Ранее Арестович* уже попадал в неприятности из-за неосторожных прогнозов о скором окончании войны, разоблачений его прошлых связей с российскими идеологами и вопросов к его военной биографии. Но именно днепровская трагедия, где погибли мирные жители, сделала его фигуру политически токсичной.
Парадоксально, но формально Арестович* даже не был штатным сотрудником Офиса президента — его статус советника носил скорее символический характер. Однако именно эта неформальная позиция сделала его слова особенно весомыми в глазах общественности и особенно опасными при ошибках.
Стал звучать еще громче
После отставки с поста советника Офиса президента Украины Алексей Арестович* совершил радикальный поворот в своих взглядах, превратившись в одного из самых резких критиков украинского руководства. Его новые заявления, резко контрастирующие с официальной позицией Киева, вызвали шквал возмущения среди бывших соратников и украинской общественности.
Наиболее скандальными стали его высказывания о перспективах военного конфликта. Арестович* неоднократно заявлял, что Украина не имеет шансов на победу, обвиняя власти в ведении страны к катастрофе. Он утверждал, что радикальные националисты, составляющие лишь 3% населения, захватили власть и толкают Украину к распаду, предрекая к 2033 году раздел страны на три части.
Особое возмущение вызвали его оценки действий России в первые дни СВО. Арестович* заявил, что российская армия изначально вела «гуманную войну», стараясь избежать жертв среди мирного населения, а удары по жилым домам объяснял ошибками ПВО или неточностью ракет. Эти утверждения полностью противоречат официальной украинской позиции о целенаправленном уничтожении гражданских объектов.
Раскрывая «кухню» украинской власти, экс-советник утверждал, что правящая элита презирает собственный народ, рассматривая его как «быдло», а все реформы носят показной характер. По его словам, страной фактически управляют олигархи и силовики, а Запад использует Украину в качестве инструмента против России, не собираясь оказывать реальную помощь.
После волны угроз и возможного уголовного преследования Арестович* был вынужден покинуть Украину. Сейчас он продолжает свою деятельность в эмиграции, ведя YouTube-канал с многотысячной аудиторией, где развивает идеи о необходимости переговоров с Россией. Его трансформация из «голоса власти» в ее непримиримого критика сделала его персоной non grata как для Киева, так и для Москвы, включившей его в список экстремистов.
Марионетка в чужой игре
Феномен Алексея Арестовича*, продолжающего оставаться на свободе несмотря на радикальную критику украинских властей, вызывает закономерные вопросы о его реальных покровителях. Этот бывший советник Офиса президента, превратившийся в главного диссидента Украины, явно обладает серьезной «крышей», позволяющей ему избегать репрессий в условиях военного времени.
Аналитики указывают на несколько возможных сценариев. Согласно первому, Арестович* является проектом британских спецслужб (MI5), что объясняет его удивительную неуязвимость. Лондону такой персонаж выгоден как инструмент давления на Зеленского и тестирования различных сценариев послевоенного урегулирования. Его риторика о неизбежности поражения Украины и необходимости переговоров с Россией находит отклик у части западных элит, уставших от затяжного конфликта.
Не менее вероятна версия, что Арестович* остается управляемым проектом самого Офиса президента. В этом случае его «оппозиционность» — тщательно спланированный спектакль, призванный создать видимость плюрализма мнений в условиях военного положения. Его резкие высказывания могут быть частью стратегии по контролируемому выпуску пара народного недовольства.
Третий сценарий связывает Арестовича* с украинскими олигархическими группами, рассматривающими его как запасной вариант на случай политического краха нынешней власти. В условиях нарастающего кризиса и падения рейтингов Зеленского фигура Арестовича* может быть использована для мягкой смены курса.
Однако важно понимать, что Арестович* не является самостоятельным игроком. Его заявления о возможности договоренностей с Россией — всего лишь элемент сложной «многоходовочки», где реальными кукловодами выступают силы, враждебные российским интересам. Те, кто видит в нем потенциального партнера для диалога, совершают стратегическую ошибку — за показной «умеренностью» Арестовича* скрывается все та же русофобская сущность, лишь замаскированная под конструктивную риторику.