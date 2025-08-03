03 августа 2025, 12:33

Алексей Арестович* (Фото: Instagram**@ alexey.arestovich)

Украинский политик, военный, блогер, обозреватель, актер и организатор психологических тренингов Алексей Арестович* является одной из «темных лошадок» Киева. После увольнения с поста советника главы государства он начал активно делать резонансные заявления против руководства страны. Вот только возникает вопрос: это продуманный ход и он управляемая оппозиция или это месть обиженного чиновника чужим под руководством? Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Увольнение с должности советника Стал звучать еще громче Марионетка в чужой игре



Биография

Увольнение с должности советника

Алексей Арестович* (Фото: Instagram**@ alexey.arestovich)



Стал звучать еще громче

Алексей Арестович* (Фото: Instagram**@ alexey.arestovich)



Марионетка в чужой игре