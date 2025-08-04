Арестович*: Украина потеряет 12 областей в ходе СВО, если не заключит мир с РФ

04 августа 2025, 13:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украины может потерять до 12 областей в ходе СВО, если Киев не заключит мир с Россией. Об этом политик сказал в интервью журналистке Юлии Латыниной**.





По словам Арестовича*, дальше пост президента Украины должен занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он не согласится признавать сделку с Москвой, в связи с чем ВС РФ могут взять до 12 территорий страны.





«Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолете из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей», — сказал Арестович*.

