Арестович*: Украина потеряет 12 областей в ходе СВО, если не заключит мир с РФ
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украины может потерять до 12 областей в ходе СВО, если Киев не заключит мир с Россией. Об этом политик сказал в интервью журналистке Юлии Латыниной**.
По словам Арестовича*, дальше пост президента Украины должен занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он не согласится признавать сделку с Москвой, в связи с чем ВС РФ могут взять до 12 территорий страны.
«Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолете из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей», — сказал Арестович*.
Экс-советник заявил, что это произойдет, если Украина не пойдет на мир с Россией. К тому же Арестович* отметил, что со стороны Киева участник мирных переговоров не так важен. Им может быть как и Зеленский, так и Залужный. Именно последнего бывший советник видит как потенциального нового главу страны.