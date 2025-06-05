Арестович* предрек Украине распад и потерю границ 1991 года

Алексей Арестович* заявил о невозможности сохранения Украины в прежних границах
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* сделал громкое заявление, предсказав распад страны и невозможность возвращения к границам 1991 года. В своем Telegram-канале он написал, что «знакомой нам Украины» больше не существует и в будущем может появиться несколько отдельных государств.



Он подчеркнул, что границы — это непостоянная величина, меняющаяся на протяжении истории. По его мнению, русские, украинцы и белорусы составляют единое «мета-пространство», где может существовать множество государственных образований, но цивилизационное и этическое единство сохранится.

Это заявление прозвучало на фоне отказа Арестовича* от сбора средств на оружие для Вооруженных сил Украины. Теперь он планирует направлять пожертвования на небоевые нужды, такие как обеспечение водой, медикаментами и средствами для эвакуации. Он подчеркнул, что готов оказывать помощь украинским военным, если это будет направлено на спасение жизней.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Виктория Иванченко

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