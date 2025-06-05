Арестович* предрек Украине распад и потерю границ 1991 года

05 июня 2025, 10:22

Алексей Арестович* заявил о невозможности сохранения Украины в прежних границах

Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* сделал громкое заявление, предсказав распад страны и невозможность возвращения к границам 1991 года. В своем Telegram-канале он написал, что «знакомой нам Украины» больше не существует и в будущем может появиться несколько отдельных государств.