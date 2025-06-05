Пленный ВСУ заявил, что украинские бойцы отдают жизни за сумки жены Зеленского
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не желают «отдавать жизни» за «сумки» супруги украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский военнопленный, сообщает РИА Новости.
«Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — приводит его слова агентство.Также мужчина отметил, что все представители украинских военкоматов (ТЦК) носят военную форму и погоны, однако сами прячутся в тылу, отказываясь идти на фронт.
Перед этим сообщалось, что мать бойца ВСУ помогла российским военным уничтожить украинскую ДРГ на границе Сумской и Курской областей. Женщина неосознанно раскрыла не только личные данные сына, но и местонахождение подразделения, в котором он служит.