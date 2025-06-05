Пленный ВСУ заявил, что украинские бойцы отдают жизни за сумки жены Зеленского

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не желают «отдавать жизни» за «сумки» супруги украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский военнопленный, сообщает РИА Новости.



«Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — приводит его слова агентство.
Также мужчина отметил, что все представители украинских военкоматов (ТЦК) носят военную форму и погоны, однако сами прячутся в тылу, отказываясь идти на фронт.

Перед этим сообщалось, что мать бойца ВСУ помогла российским военным уничтожить украинскую ДРГ на границе Сумской и Курской областей. Женщина неосознанно раскрыла не только личные данные сына, но и местонахождение подразделения, в котором он служит.
Лидия Пономарева

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