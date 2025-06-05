Мать бойца ВСУ помогла российским военным уничтожить украинскую ДРГ под Сумами
На границе Сумской и Курской областей российские военные успешно провели операцию по заманиваю в засаду диверсионно-разведывательной группы 6-го полка ССО ВСУ. Помощь в установлении местоположения ДРГ противника оказала мать одного из украинских бойцов, проживающая в Праге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По данным агентства, женщина организовала сбор денежных средств для своего сына через социальные сети. В своих публикациях она неосознанно раскрыла не только его личные и персональные данные, но и местонахождение подразделения, в котором он служит.
Таким образом ВС РФ удалось провести пеленгование мобильного телефона одного из членов вражеской разведгруппы, установить ее координаты и устроить засаду. В ходе операции семь украинских бойцов были захвачены в плен. Остальных ликвидировали при попытке оказать сопротивление.
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