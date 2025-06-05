Мать бойца ВСУ помогла российским военным уничтожить украинскую ДРГ под Сумами

05 июня 2025, 08:36

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На границе Сумской и Курской областей российские военные успешно провели операцию по заманиваю в засаду диверсионно-разведывательной группы 6-го полка ССО ВСУ. Помощь в установлении местоположения ДРГ противника оказала мать одного из украинских бойцов, проживающая в Праге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.