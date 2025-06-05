Депутат Журавлев: «Орешник» может поразить офис Зеленского и Раду

05 июня 2025, 09:19

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» имеет возможность эффективно поражать стратегически важные объекты управления на территории Украины.