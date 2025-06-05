Депутат Журавлев: «Орешник» может поразить офис Зеленского и Раду
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» имеет возможность эффективно поражать стратегически важные объекты управления на территории Украины.
В интервью «Газете.Ru» он отметил, что одной батареи комплекса достаточно для одновременного удара по офису Владимира Зеленского на Банковой улице и зданию Верховной Рады на улице Грушевского.
Журавлёв подчеркнул, что эти цели давно должны рассматриваться как приоритетные. Он также добавил, что решение о реакции на удары по российской территории будет принимать лично президент РФ Владимир Путин, который, по его словам, «неукоснительно выполняет свои обещания».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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