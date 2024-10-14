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В частях боевиков ВСУ под Курском творится бардак, а также потеряно всяческое управление, заявил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым экс-советник офиса президента республики Алексей Арестович*.
Собеседник считает, что ВСУ необходимо отступать с территории российского региона. Он выразил мнение, что перед украинской армией стоит задача удержать позиции в Курской области, несмотря на серьезные проблемы по левому флангу.
ВСУ напали в Курской области в начале августа. Бои в регионе продолжаются по сей день. Эксперты уверены, что боевики потерпят провал как в курском приграничье, так и в Донбассе.
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«Если дронщики попадают в окружение, можете представить, какой там бардак и потеря управления. Дронщики обычно в глубине 3-5 километров от линии фронта. Если они оказались в окружении, (…) это означает полную потерю управления», — прокомментировал он данные украинских СМИ.
ВСУ напали в Курской области в начале августа. Бои в регионе продолжаются по сей день. Эксперты уверены, что боевики потерпят провал как в курском приграничье, так и в Донбассе.
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Никита Кротов