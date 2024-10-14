Подросток получил ранение глаза от заминированной игрушки в Стаханове, в ЛНР

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Ранение глаза получил подросток от заминированной игрушки в Стаханове, Луганской народной республики. Об этом сообщает республиканское правительство в Telegram-канале со ссылкой на главу регионального Минздрава Наталию Пащенко.
«В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину», — прокомментировала она.Ребенок, по словам министра, ранен осколком в левый глаз, а также в левое предплечье. Кроме того, у пострадавшего на лице ссадины.
«Сейчас пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию. Состояние средней тяжести», — резюмировала Пащенко.
Силовики напомнили местным не поднимать на улицах никакие предметы, поскольку противник маскирует взрывчатку.
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Никита Кротов