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Подросток получил ранение глаза от заминированной игрушки в Стаханове, в ЛНР

14 октября 2024, 15:57
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Ранение глаза получил подросток от заминированной игрушки в Стаханове, Луганской народной республики. Об этом сообщает республиканское правительство в Telegram-канале со ссылкой на главу регионального Минздрава Наталию Пащенко.
«В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину», — прокомментировала она.
Ребенок, по словам министра, ранен осколком в левый глаз, а также в левое предплечье. Кроме того, у пострадавшего на лице ссадины.



«Сейчас пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию. Состояние средней тяжести», — резюмировала Пащенко.

Силовики напомнили местным не поднимать на улицах никакие предметы, поскольку противник маскирует взрывчатку.

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#россия
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#новости
Арестович* сделал заявление о ВСУ
Арестович*: в частях ВСУ в Курской области творится бардак, и потеряно управление
14 октября 2024, 16:15

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В частях боевиков ВСУ под Курском творится бардак, а также потеряно всяческое управление, заявил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым экс-советник офиса президента республики Алексей Арестович*.
Собеседник считает, что ВСУ необходимо отступать с территории российского региона. Он выразил мнение, что перед украинской армией стоит задача удержать позиции в Курской области, несмотря на серьезные проблемы по левому флангу.

«Если дронщики попадают в окружение, можете представить, какой там бардак и потеря управления. Дронщики обычно в глубине 3-5 километров от линии фронта. Если они оказались в окружении, (…) это означает полную потерю управления», — прокомментировал он данные украинских СМИ.
ВСУ напали в Курской области в начале августа. Бои в регионе продолжаются по сей день. Эксперты уверены, что боевики потерпят провал как в курском приграничье, так и в Донбассе.

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*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
#мир
#украина
#россия
#курская область
#война
#сво
#всу
#новости
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Пропавший ветеран СВО рассказал, как попал в рабство в Москве
14 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Пропавший ветеран СВО из Волгоградской области нашелся спустя полтора месяца и рассказал, как попал в рабство в Москве. Об этом сообщает портал V1.ru. По словам мужчины, его возили по строительным объектам и платили едой, сигаретами и 900 рублей в день.
Отмечается, что Василий отправился в зону СВО из мест лишения свободы в феврале 2023 года, через полгода вернулся, а в июне 2024 уехал на заработки в Москву.

После первой вахты он решил вернуться домой и пропал. Найти ветерана СВО удалось только через полтора месяца. По данным издания, Василий попал в рабство.
«Я пил на Киевском вокзале. Ну, напился. И уснул. У меня была сумка с деньгами и документами. Там 30 000 рублей было. Когда проснулся — все украли. Потом ко мне какой-то пузатый парень подошел. Русский. И предложил работу. 900 рублей в день, сигареты и еда. Я согласился, чтобы подзаработать на билет до дома», — рассказал изданию пропавший.
После этого мужчину увезли в некий коттедж в Апрелевке, о котором он не хочет рассказывать до сих пор.

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#дома
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ТАСС: арестованная по делу о фейках об армии педиатр Буянова не признала вину
14 октября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/AMilkin

Арестованная по делу о фейках о ВС РФ столичный педиатр Надежда Буянова не признала вину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ее защитника Оскара Черджиева.
«Вину Надежда не признает. Более того, как мы полагаем, независимо от того, был разговор и о чем этот разговор был, при нем никто не присутствовал, разговор был приватным, на видеозаписи, которую представили в суде, видно, что ребенок вышел из кабинета», — сказал адвокат.
Следователи считают, что врач некорректно высказалась о погибшем в зоне боевых действий отце одного из пациентов. Сначала ее уволили, но затем вернули в медучреждение по решению суда.

Ранее сообщалось, что женщина умерла после посещения стоматологии в Москве.

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#суд
#уголовное дело
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#новости
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Пораженный «Искандером» сухогруз вез в Одессу комплектующие для техники ВСУ
14 октября 2024, 15:25

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одесском порту сухогруз Optima под флагом Палау с грузом военной помощи для ВСУ уже второй раз попал под удар российского «Искандера». Об этом пишет «Русское оружие».
По данным издания, утром 14 октября, Optima попал под российский удар, нанесенный баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Судно перевозило боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.

Кроме того, при ударе пострадал сам сухогруз, а также катер Морской охраны пограничной службы Украины.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ.

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#армия
#судно
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#всу
#вс рф
#вооружения
#удар
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В США предрекли Украине незавидное будущее
Экс-разведчик США Риттер: Украину ждет конец конфликта в японском стиле
14 октября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Киевскому режиму следует ожидать той же развязки, которая постигла в свое время Японию. Об этом в соцсетях написал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция», — сказано в сообщении.
Летом 2024 года президент России Владимир Путин предложил Украине план по урегулированию конфликта. Согласно ему, Киев должен отказаться от членства в НАТО, признать свой безъядерный статус, вывести ВСУ с новых территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все санкции.

Киевский режим не устраивает вышеизложенный вариант развития событий.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#новости
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Лебедев: при ударе ВС РФ в районе порта Одессы уничтожены техника и военные ВСУ
14 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав, не БК и не ГСМ», — сказал Лебедев.

12 октября издание Military Watch Magazine сообщало, что в порту Одессы ВС РФ ударом «Искандер-М» уничтожили очень ценный груз. Отмечается, что удар был произведён во время разгрузки судна Shui Spirit. Оно прибыло под флагом Панамы из румынского порта Констанца. На его борту находилось переданное Западом вооружение для армии Украины.

По данным издания, при попадании ракеты в контейнеровоз произошла вторичная детонация, в результате которой затонули два катера пограничной службы Украины.

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#техника
#вооружение
#нато
#вс рф
#ракеты
#удар
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Рогов предрек боевикам ВСУ обвал запорожского участка фронта
14 октября 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Успех бойцов ВС РФ на запорожском фронтовом участке обвалит фронт боевиков ВСУ. Об этом изданию «Взгляд» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Эксперт назвал два фактора, влияющих на ситуацию.
«Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», — пояснил чиновник.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признал итоги голосования, и продолжает обстрел новых регионов РФ. Также субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область.

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В Харькове военкомы раздали повестки посетителям концерта и музыкантам

Жители Суджи рассказали, как спасались от ВСУ

Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области
#мир
#россия
#украина
#запорожская область
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#сво
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#вс рф
#владимир рогов
#новости
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В Харькове военкомы раздали повестки посетителям концерта и музыкантам
14 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/Cesare Ferrari

В Харькове сотрудники украинского военкомата пришли на концерт и раздали повестки как посетителям, так и самим музыкантам. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем телеграм-канале. Отмечается, что в военкомат в итоге забрали сразу три музыкальных группы.
«В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, «Грунт палає» и Mordox», — указано в публикации.
По информации канала, на концерт приехали более 20 военкомов, которые сразу начали проверять документы у зрителей и музыкантов.

По данным другого украинского СМИ «Страна», военкомы мобилизовали в том числе звукорежиссера концерта.

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#мобилизация
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Жители Суджи рассказали, как спасались от ВСУ
Жители Суджи бежали 20 километров по полю после вторжения ВСУ
14 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/N-sky

После вторжения ВСУ в Курскую область жителям Суджи пришлось бежать по полям порядка 20 км, чтобы спастись. Об этом пострадавшие куряне рассказали военным следователям СК.
Один из жителей курского приграничья рассказал, что украинские ракеты и дроны начали прилетать в Суджу с 5 августа. Позже интенсивность обстрелов сильно увеличилась, а одна из ракет и вовсе застряла на его улице.

При этом пропал газ и электричество, также отсутствовала вода. Тогда ему мужчине пришлось выйти на улицу, чтобы приготовить еду на костре, тогда он заметил украинских боевиков.

«Смотрю, по улице ходят вэсэушники. По повязке понял. Потом начали танки ездить», — рассказал курянин.

Еще одна женщина рассказала, что они бежали 20 км по полям, чтобы спастись от военных ВСУ. Она с компанией смогла добраться до Белой, откуда их вывезли в Курск.

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