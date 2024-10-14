ТАСС: арестованная по делу о фейках об армии педиатр Буянова не признала вину

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Арестованная по делу о фейках о ВС РФ столичный педиатр Надежда Буянова не признала вину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ее защитника Оскара Черджиева.
«Вину Надежда не признает. Более того, как мы полагаем, независимо от того, был разговор и о чем этот разговор был, при нем никто не присутствовал, разговор был приватным, на видеозаписи, которую представили в суде, видно, что ребенок вышел из кабинета», — сказал адвокат.Следователи считают, что врач некорректно высказалась о погибшем в зоне боевых действий отце одного из пациентов. Сначала ее уволили, но затем вернули в медучреждение по решению суда.
Ранее сообщалось, что женщина умерла после посещения стоматологии в Москве.
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Никита Кротов