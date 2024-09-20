Арестович* спрогнозировал катастрофу для ВСУ через три месяца

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* прогнозирует «тяжелейшие последствия» для украинской армии в ближайшие три-четыре месяца. Об этом пишет mk.ru.
По словам советника, ситуация на украинском фронте плачевна. Арестович* назвал тяжелой ситуацию для ВСУ в Курской области, подчеркнув, что там катастрофически не хватает живой силы.
Российские войска смогли «просочиться» в украинскую оборону на многих участках, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Российские войска смогли «просочиться» в украинскую оборону на многих участках, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Екатерина Коршунова