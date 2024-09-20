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Пленный солдат ВСУ рассказал, что его спасли российские военные

Пленный солдат ВСУ Шевчук рассказал, что его спасли военные ВС РФ
20 сентября 2024, 16:35
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный солдат ВСУ Руслан Шевчук рассказал о том, как его подразделение спаслось сдачей в плен ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бойца, его мобилизовали в 19 лет, при этом у него не было ни военного билета, ни срочной, ни контрактной службы. Он отметил, что сотрудники военкомата буквально схватили его на улице и отвезли в ТЦК, а затем отправили на линию боевого соприкосновения.

Когда пришло время ротации и командир подразделения заявил, что он и его сослуживцы должны покинуть позиции самостоятельно, новобранцы вышли к российским военным и сдались в плен. Шевчук заключил, что российские солдаты помогли военным ВСУ, накормили, предоставили одежду и обувь. Сам пленный считает, что ВС РФ спасли украинцев от смерти.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
Из Шатуры участникам СВО отправили древесно-стружечную плиту
20 сентября 2024, 16:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Из Шатуры в зону проведения спецоперации отправили очередные шесть тонн древесно-стружечной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В начале сентября с такой просьбой к главе муниципалитета обратился шатурянин Григорий Куликов. Он был комиссован после ранения и теперь занимается сбором и доставкой помощи военным. На передовой они используют ДСП для обустройства блиндажей и мебели.
«Забрать ценный груз приехали бойцы 12-го танкового полка Кантемировской дивизии. Сначала плита отправится в Наро-Фоминск. Откуда её доставят на передовую», – рассказал председатель Совета ветеранов Сергей Фролов.
Помощь предоставила шатурская деревообрабатывающая компания «КсилоСвисс». Кроме того, военным передали маскировочные сети от Комитета семей воинов Отечества.

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#спецоперация
#стройматериалы
#подмосковье
#московская область
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Срочники под Курском были в окружении боевиков ВСУ больше месяца
Четыре срочника в Курской области были в окружении ВСУ больше месяца
20 сентября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/N-sky

Четверо солдат срочной службы ВС РФ были в окружении боевиков ВСУ под Курском более месяца, передает «Россия 1». Уточняется, что военные скрывались в районе населенного пункта Дарьино в течение 39 дней. При этом бойцы собирали данные о ВСУ и передавали их морпехам Тихоокеанского флота.
Срочники выбрались, когда Дарьино перешло под контроль ВС РФ.

Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа ранним утром. По мнению экспертов, ВСУ могут отомстить главе киевского режима Владимиру Зеленскому за провальное нападение на российский регион. Высказывались предположения, что для Киева все может кончиться военным переворотом.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
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Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами и ракетами в порту в Одессе
20 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/Multipedia

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ нанесли удар по складу со снарядами и ракетами ВСУ в порту в Одессе. Об этом информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«‎В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв. Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами», — сказал он.

По его словам, происходит множественная и мощная детонация. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе прогремели взрывы. Он призвал местных жителей оставаться дома.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мэр
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#кадыров
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Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги
20 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/maki_shmaki

В Одессе прогремели взрывы, проинформировал в тг-канале градоначальник Геннадий Труханов. Уточняется, что в городе объявили воздушную тревогу, согласно данным украинского Минцифры.
«В городе слышны взрывы», — сказано в публикации Труханова.
Чиновник призывает людей оставаться в укрытиях.

До этого в Минобороны РФ информировали, что российские силы сорвали попытки боевиков Украины контратаковать под Курском. Враг потерял до 30 человек живой силы и технику.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года боевики напали в Курской области. Бои в регионе продолжаются и сегодня.

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#одесса
#новости
#взрывы
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«Город в окружении»: из Угледара приходят хорошие новости
ВС РФ окружили группировку ВСУ в Угледаре
20 сентября 2024, 14:44

Фото: iStock/Jakub Laichter

Группировка ВСУ в Угледаре взята в оперативное окружение ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Группировка противника, которая находится в Угледаре, сейчас оказалась, фактически, в оперативном окружении. Трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские, в том числе на наиболее важных участках и высотах», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на сегодняшний день город полностью простреливается российскими силами.

Ранее сообщалось, что ВСУ, находящиеся в Угледаре, почти отрезаны от снабжения. Для сообщения остались только грунтовые дороги, которые находятся под огневым контролем ВС РФ.

Напомним, армия России не собиралась прямо штурмовать Угледар, так как город находится на высоте. В планах командования ВС РФ было окружение Угледара и отрезание всех путей снабжения группировки ВСУ, находящейся в городе.

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#всу
#вс рф
#угледар
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Ветеран СВО Суразов возглавил спорткомитет Алтая
Участник «Времени героев» капитан Суразов стал председателем спорткомитета Алтая
20 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Ветеран спецоперации и участник программы «Время героев» капитан Александр Суразов назначен главой Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале программы.
«Участник Программы «Время героев», капитан Александр Суразов назначен председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий указ о назначении подписал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

На данном посту Суразов займется вопросами создания спортивной инфраструктуры в регионе: строительством спорткомплексов, развитием спорта в учебных заведениях и секций боевых искусств.

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Известны подробности боев в Курской области
Минобороны: ВС РФ сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области
20 сентября 2024, 13:36

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

ВС РФ сорвали попытки боевиков ВСУ контратаковать в Курской области, доложили в Минобороны РФ.
«Уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля [ВСУ]», — пояснили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что украинская армия попыталась контратаковать в Кремяном, Любимовке и Малой Локне.

Уточняется, что противник лишился техники в количестве шести единиц, а также до 30 боевиков.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа, когда Украина попыталась вторгнуться на российские территории. Как признал главком ВСУ Александр Сырский, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.

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#минобороны рф
#новости
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В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области
Песков: ВС РФ вернуть контроль над территориями в Курской области
20 сентября 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Армия России восстановит контроль над всеми населенными пунктами в Курской области. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают. Контроль будет восстановлен. Ситуация в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что сложившаяся в курском приграничье ситуация, будет обязательно исправлена.

Ранее сообщалось, что армия России приступила к штурму боевиков ВСУ в Свердликово в Курской области. Именно этот населенный пункт стал первой точкой удара украинских боевиков в наступлении на Коренево.

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#новости
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#песков
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Во Франции назвали безумием резолюцию на снятие ограничений на удары по России
Политик Филиппо: резолюция о снятии ограничений на удары по РФ — безумие
20 сентября 2024, 13:20

Фото: iStock/allanswart

Резолюция Европарламента с предложением снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По словам политика, «Европейский парламент желает тотальной войны», при этом абсолютно не желая стремиться к миру. Филиппо отметил, что Франции необходимо срочно выйти из Европейского союза и способствовать мирному урегулированию противостояния на Украине.

Напомним, ранее депутаты Европарламента проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ.

Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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