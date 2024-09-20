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Пленный солдат ВСУ Руслан Шевчук рассказал о том, как его подразделение спаслось сдачей в плен ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бойца, его мобилизовали в 19 лет, при этом у него не было ни военного билета, ни срочной, ни контрактной службы. Он отметил, что сотрудники военкомата буквально схватили его на улице и отвезли в ТЦК, а затем отправили на линию боевого соприкосновения.
Когда пришло время ротации и командир подразделения заявил, что он и его сослуживцы должны покинуть позиции самостоятельно, новобранцы вышли к российским военным и сдались в плен. Шевчук заключил, что российские солдаты помогли военным ВСУ, накормили, предоставили одежду и обувь. Сам пленный считает, что ВС РФ спасли украинцев от смерти.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Когда пришло время ротации и командир подразделения заявил, что он и его сослуживцы должны покинуть позиции самостоятельно, новобранцы вышли к российским военным и сдались в плен. Шевчук заключил, что российские солдаты помогли военным ВСУ, накормили, предоставили одежду и обувь. Сам пленный считает, что ВС РФ спасли украинцев от смерти.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова