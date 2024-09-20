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Обстановка в Курской области, побег ВСУ из Гродовки и успехи ВС РФ у Торецка: последние новости СВО

20 сентября 2024, 11:43
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России продолжает освобождать Курскую область от присутствия украинских боевиков на русской земле. Тем временем ВС РФ имеют успехи на Покровском направлении, где враг бежал из Гродовки, в районе Торецка и Угледара.
Последние новости с основных направлений спецоперации и подробную обстановку из Курской области по состоянию на 20 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Давление на противника в Курской области происходит сразу с нескольких направлений. Российские бойцы идут широким фронтом от Гордеевки и до Снагости. Накануне стало известно об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино. Идут бои за Любимовку, пишет военкор Александр Коц.



«При этом наши подразделения уже вплотную подошли к поселку Свердликово, который стоит на стратегически важной для ВСУ дороге, соединяющей Суджу и Коренево. По ней идет основное снабжение киевских подразделений на всем Кореневском направлении. Перерезав эту артерию, мы сможем создать предпосылки для оперативного окружения большой вражеской группировки», — пояснил Коц.

Кроме того, ожесточенные бои идут и к востоку от Коренево — в районе Ольговки, Журавлей, Шептуховки, Кремяной.

На восточном фланге бойцы ВС РФ продвигаются от села Борки в сторону Плехово, чтобы выйти в тыл ВСУ в Судже. Бои продолжаются в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Малой Локни.

На протяжении всей недели ВСУ пытаются прорваться через госграницу России через поселки Краснооктябрьский, Новый Путь и Медвежье. На этом участке в бой бросили танки «Леопард». Однако все атаки ВСУ остановлены нашими бойцами.

Киев стратегически остается в Курском тупике, куда сам себя загнал, считает Коц. По его мнению, расширить там плацдарм у ВСУ возможностей явно нет. Противник несет огромные потери, но продолжает активные действия.


Покровское направление


Армия России заняла Украинск и террикон возле города. Развивая наступление ВС РФ подошли к Селидовской шахте, в случае её взятия, город Селидово будет как на ладони со всех сторон.

Также наши части зашли в Горняк с севера и закрепились за окраины.

Бойцы ВС РФ перерезали дорогу Селидово-Украинск западнее террикона. При этом южнее активно наступают на запад по направлению к Цукурино, до которого осталось чуть более двух км.

Также российские подразделения пробивают оборону противника по северному берегу реки Журавка. Это последний рубеж обороны перед Мирноградом, прорыв которого автоматически выведет армию России на окраины города.

Утром 20 сентября из Гродовки поступили сообщения, что противник покидает город и в скором времени наши войска приступят к зачистке. По последним данным, ВС РФ также освободили населённый пункт Крутой Яр.


Угледарское направление


Здесь бои идут в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских войск несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».

Тем временем российские подразделения расширяют зону контроля в районе Водяного и Константиновки.

Активно работает наша артиллерия по позициям противника в Антоновке и Катериновке.

Торецкое направление


На Торецком (Дзержинском) направлении сообщают о продолжающихся боях за город в застройке. Вражеские ресурсы признают продвижение наших войск в Торецке и в районе Нью-Йорка (Новгородского). Сейчас наши части двигаются в городе все быстрее, а потеря противником контроля над северной частью Нью-Йорка создает опасность охвата агломерации с юга.

Украинские СМИ подтверждают успехи ВС РФ


Российские войска продвинулись на Часовоярском и Покровском направлениях, пишет приближенный к ГУР военный паблик DeepState. По его данным, армия России продвинулась возле Новгородского (Нью-Йорка), Ивановского, Галициновки и в Торецке. Другие украинские военные ресурсы пишут о тяжелой ситуации у Горняка и Желанного Второго.

«Цукурино, Горняк, Желанное Второе, очень тяжелая обстановка, русские имеют продвижение», — подтверждают украинские военные ресурсы.

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Дроны ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС
ЗАЭС: Дроны ВСУ не попали по территории Запорожской атомной станции
20 сентября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/ Wlad74

Попаданий беспилотников ВСУ по территории Запорожской АЭС не зафиксировано. Об этом 20 сентября сообщает официальный канал атомной электростанции в Telegram.
Украинские БПЛА атаковали город-спутник Энергодар в пятницу утром. К счастью, обошлось без пострадавших.
«На территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано. Нарушений пределов и условий безопасности нет», – сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Сотрудники уточняют, что атомная станция работает за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1». Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения не превышен.
«Сотрудники ЗАЭС делают максимально возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции», – добавили в пресс-службе.

Одновременно остается напряженной обстановка вокруг Курской АЭС. О чем ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Киевский режим неоднократно пытался атаковать атомные станции, о намерении захватить АЭС также открыто заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

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«Необстрелянные»: как ВСУ прятались за спины молодежи на фронте
ТАСС: ВСУ заставляли 18-летних юношей сдерживать ВС РФ в ДНР
20 сентября 2024, 11:32

Фото: istockphoto/nndanko

Украинская армия создавала отряды из 18-летних юнцов, чтобы те сдерживали наступление ВС РФ на наиболее острых фронтовых участках Донбасса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков. Как проинформировали источники, молодежь прикрывала опытных боевиков Украины, пока тех эвакуировали.
«Есть информация, что Киев формировал специальные отряды, куда входили 18-, 19-летние ребята, без опыта, необстрелянные. Задача — физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», — пояснили журналистам в силовых структурах.
Там подчеркнули, что подобной тактикой противник пользовался в 2022-2023 годах, но теперь, в связи с большими потерями, возраст участников спецотрядов Украины расширен.

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#россия
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Житель Курской области рассказал об ударе со стороны ВСУ кассетным боеприпасом
20 сентября 2024, 11:13

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ ударили по селу Курской области, где были только мирные, кассетным боеприпасом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местного жителя Олега Москвина, который все пояснил военному следствию.
«Мы собрались все втроем, стояли на улице, потом - бах, тишина, а потом такой пошел треск. И не на земле взорвался, а над нами, ну, за сараями там. И сразу пригнулись, так и тут застучало, начинка, наверное, такие вот черненькие, как стекло побитое, эти вот элементы поражающие», — сообщил мужчина.
Нападение на Курскую область произошло в начале августа. Противнику дали отпор Росгвардейцы, бойцы ВС РФ, а также пограничники. Как отмечало командование ВСУ, таким образом Украина хотела отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

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Рогов: пораженный ракетой центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землей
20 сентября 2024, 11:06

Фото: iStock/olegda88

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, который поразили бойцы ВС России, был скрыт глубоко под землей. Об этом пишет РИА Новости.
Минобороны ранее сообщило, что российская армия нанесла поражение главному центру специальной радиосвязи ГУР ВСУ. В сообщении ведомства не были указаны подробности удара, а также отсутствовала информация о потерях, понесенных украинской армией в результате бомбардировки.

ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ

«Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей», — сказал Председатель комиссии Общественной палаты РФ Рогов.

По его словам, центр на поверхности был замаскирован под заброшенный гражданский объект.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас
Командир Авирдзба: в Курскую область в августе заходили элитные подразделения
20 сентября 2024, 11:02

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз заявил, что при вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время Киев насыщает участок членами территориальных батальонов. По словам командира, перед украинскими военными ставится задача закрепляться на позициях и замедлять продвижение ВС РФ, которые начали контрнаступление.

Примечательно, что на линии боевого соприкосновения все чаще фиксируется отступление солдат ВСУ с ранее занимаемых позиций.

Напомним, украинские боевики вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области.

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Стало известно, что стали делать украинские военные, чтобы уберечь свои авто от поджогов
Украинские военные по ночам стали сторожить авто, чтобы уберечь их от поджогов
20 сентября 2024, 10:43

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

Военные Вооруженных сил Украины начали сторожить ночью свои автомобили, чтобы уберечь их от поджогов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Военные стали караулить ночью у своих авто, чтобы поймать поджигателей», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в Киеве удалось поймать двух парней, их отправят на фронт в качестве «бесплатных рабов». Отмечается, что других пойманных может ожидать более жесткое наказание.

В последнее время в Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боец ВСУ Полторацкий: командование просило готовить стейки и тарталетки с икрой
20 сентября 2024, 10:06

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Пленный боец ВСУ Руслан Полторацкий сообщил о высоких гастрономических предпочтениях украинского командования. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бойца, командование украинской армии просило поваров готовить для себя стейки и тарталетки с красной икрой. Полторацкий отметил, что командиры ВСУ на постоянной основе расхищали продукты, которые были предназначены для солдатских кухонь.

Солдат украинской армии добавил, что в зону проведения спецоперации он рвался добровольцем с весны 2022 года. Поначалу его не хотели брать, однако когда выяснилось, что Полторацкий — повар, тут же отправили в тыл.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец ВС РФ рассказал о снижении качества украинских военных под Курском
20 сентября 2024, 10:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз рассказал, что при вторжении Украины в Курскую область заходили элитные подразделения, однако сейчас ВСУ насыщают участок тербатами. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По его словам, Украина заходила штурмовыми бригадами и спецназами, которые под Курском сильно потрепало.

«Теперь они заводят сюда тербаты, чтобы те хоть закопались как-то, закрепились. Ну и их не жалко командованию», — сказало он.

Помимо этого, командир рассказал, что украинские подразделения территориальной обороны усиливают командирами из элитных подразделений.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины под Курском обстреливали мирных жителей, которые копали картошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине
Рябков: выборы в США не имеют значения для переговоров по Украине
20 сентября 2024, 09:59

Фото: istock/sb2010

Выборы в Соединенных Штатах Америки не имеют значения для переговоров по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
«Это вопрос не к нам. Я не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение. Они должны озаботиться собственным поведением», — пояснил он.

По его словам, американцы должны реалистично оценить то, что происходит. Замглавы МИД РФ отметил, что им необходимо воспринять предупреждения РФ.

«И построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов», — сказал Рябков.

Напомним, что лидер США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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