Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Армия России продолжает освобождать Курскую область от присутствия украинских боевиков на русской земле. Тем временем ВС РФ имеют успехи на Покровском направлении, где враг бежал из Гродовки, в районе Торецка и Угледара.
Последние новости с основных направлений спецоперации и подробную обстановку из Курской области по состоянию на 20 сентября приводит редакция «Радио 1».
Давление на противника в Курской области происходит сразу с нескольких направлений. Российские бойцы идут широким фронтом от Гордеевки и до Снагости. Накануне стало известно об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино. Идут бои за Любимовку, пишет военкор Александр Коц.
Кроме того, ожесточенные бои идут и к востоку от Коренево — в районе Ольговки, Журавлей, Шептуховки, Кремяной.
На восточном фланге бойцы ВС РФ продвигаются от села Борки в сторону Плехово, чтобы выйти в тыл ВСУ в Судже. Бои продолжаются в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Малой Локни.
На протяжении всей недели ВСУ пытаются прорваться через госграницу России через поселки Краснооктябрьский, Новый Путь и Медвежье. На этом участке в бой бросили танки «Леопард». Однако все атаки ВСУ остановлены нашими бойцами.
Киев стратегически остается в Курском тупике, куда сам себя загнал, считает Коц. По его мнению, расширить там плацдарм у ВСУ возможностей явно нет. Противник несет огромные потери, но продолжает активные действия.
Армия России заняла Украинск и террикон возле города. Развивая наступление ВС РФ подошли к Селидовской шахте, в случае её взятия, город Селидово будет как на ладони со всех сторон.
Также наши части зашли в Горняк с севера и закрепились за окраины.
Бойцы ВС РФ перерезали дорогу Селидово-Украинск западнее террикона. При этом южнее активно наступают на запад по направлению к Цукурино, до которого осталось чуть более двух км.
Также российские подразделения пробивают оборону противника по северному берегу реки Журавка. Это последний рубеж обороны перед Мирноградом, прорыв которого автоматически выведет армию России на окраины города.
Утром 20 сентября из Гродовки поступили сообщения, что противник покидает город и в скором времени наши войска приступят к зачистке. По последним данным, ВС РФ также освободили населённый пункт Крутой Яр.
Здесь бои идут в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских войск несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».
Тем временем российские подразделения расширяют зону контроля в районе Водяного и Константиновки.
Активно работает наша артиллерия по позициям противника в Антоновке и Катериновке.
На Торецком (Дзержинском) направлении сообщают о продолжающихся боях за город в застройке. Вражеские ресурсы признают продвижение наших войск в Торецке и в районе Нью-Йорка (Новгородского). Сейчас наши части двигаются в городе все быстрее, а потеря противником контроля над северной частью Нью-Йорка создает опасность охвата агломерации с юга.
Российские войска продвинулись на Часовоярском и Покровском направлениях, пишет приближенный к ГУР военный паблик DeepState. По его данным, армия России продвинулась возле Новгородского (Нью-Йорка), Ивановского, Галициновки и в Торецке. Другие украинские военные ресурсы пишут о тяжелой ситуации у Горняка и Желанного Второго.
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Курская область
Давление на противника в Курской области происходит сразу с нескольких направлений. Российские бойцы идут широким фронтом от Гордеевки и до Снагости. Накануне стало известно об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино. Идут бои за Любимовку, пишет военкор Александр Коц.
«При этом наши подразделения уже вплотную подошли к поселку Свердликово, который стоит на стратегически важной для ВСУ дороге, соединяющей Суджу и Коренево. По ней идет основное снабжение киевских подразделений на всем Кореневском направлении. Перерезав эту артерию, мы сможем создать предпосылки для оперативного окружения большой вражеской группировки», — пояснил Коц.
Кроме того, ожесточенные бои идут и к востоку от Коренево — в районе Ольговки, Журавлей, Шептуховки, Кремяной.
На восточном фланге бойцы ВС РФ продвигаются от села Борки в сторону Плехово, чтобы выйти в тыл ВСУ в Судже. Бои продолжаются в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Малой Локни.
На протяжении всей недели ВСУ пытаются прорваться через госграницу России через поселки Краснооктябрьский, Новый Путь и Медвежье. На этом участке в бой бросили танки «Леопард». Однако все атаки ВСУ остановлены нашими бойцами.
Киев стратегически остается в Курском тупике, куда сам себя загнал, считает Коц. По его мнению, расширить там плацдарм у ВСУ возможностей явно нет. Противник несет огромные потери, но продолжает активные действия.
Покровское направление
Армия России заняла Украинск и террикон возле города. Развивая наступление ВС РФ подошли к Селидовской шахте, в случае её взятия, город Селидово будет как на ладони со всех сторон.
Также наши части зашли в Горняк с севера и закрепились за окраины.
Бойцы ВС РФ перерезали дорогу Селидово-Украинск западнее террикона. При этом южнее активно наступают на запад по направлению к Цукурино, до которого осталось чуть более двух км.
Также российские подразделения пробивают оборону противника по северному берегу реки Журавка. Это последний рубеж обороны перед Мирноградом, прорыв которого автоматически выведет армию России на окраины города.
Утром 20 сентября из Гродовки поступили сообщения, что противник покидает город и в скором времени наши войска приступят к зачистке. По последним данным, ВС РФ также освободили населённый пункт Крутой Яр.
Угледарское направление
Здесь бои идут в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских войск несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».
Тем временем российские подразделения расширяют зону контроля в районе Водяного и Константиновки.
Активно работает наша артиллерия по позициям противника в Антоновке и Катериновке.
Торецкое направление
На Торецком (Дзержинском) направлении сообщают о продолжающихся боях за город в застройке. Вражеские ресурсы признают продвижение наших войск в Торецке и в районе Нью-Йорка (Новгородского). Сейчас наши части двигаются в городе все быстрее, а потеря противником контроля над северной частью Нью-Йорка создает опасность охвата агломерации с юга.
Украинские СМИ подтверждают успехи ВС РФ
Российские войска продвинулись на Часовоярском и Покровском направлениях, пишет приближенный к ГУР военный паблик DeepState. По его данным, армия России продвинулась возле Новгородского (Нью-Йорка), Ивановского, Галициновки и в Торецке. Другие украинские военные ресурсы пишут о тяжелой ситуации у Горняка и Желанного Второго.
«Цукурино, Горняк, Желанное Второе, очень тяжелая обстановка, русские имеют продвижение», — подтверждают украинские военные ресурсы.
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