Генерал Сырский: Ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения – сложная

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Украинской армии приходится обиваться от ВС РФ, наступать у них уже нет сил, это признал командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в своём Telegram-канале.
«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», - прокомментировал ситуацию Сырский.
Украинский генерал также заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают держать линию обороны.
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