«Надежды рухнули»: Украинский политик признал разгром ВСУ

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Украинцы поняли, что надежды о победе ВСУ, которыми их кормили СМИ, разрушены, об этом заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в интервью для YouTube-канала «Сейчас».
По словам Лапина, в начале конфликта средства массовой информации кормили население Украины призрачными надеждами о скорой победе ВСУ и разгроме российской армии. Однако, почти два года спустя, стало ясно, что этим надеждам уже не суждено претвориться в жизнь.
Политик также отметил, что военнообязанное население значительно сократилось по всей территории страны из-за колоссальных потерь в рядах Вооруженных сил Украины.
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«Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы. Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние», - прокомментировал ситуацию Лапин.
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Евгения Парфентьева