Главком ВСУ назвал причину операции в Курской области
Сырский: операция ВСУ в Курской области стала ответом на критику обороны Украины
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что операция ВСУ в Курской области стала ответом на критику оборонительной тактики Украины. Его слова приводит американская газета The Washington Post.
«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное», — пояснил журналистам главком ВСУ.Перед этим сообщалось, что украинцы высмеяли Сырского за слова об удержании ВСУ позиций в Курской области.
Ранее украинский военнопленный рассказал об обещанных командованием ВСУ «девочках» за успехи в Сумской области.