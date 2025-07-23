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Главком ВСУ назвал причину операции в Курской области

Сырский: операция ВСУ в Курской области стала ответом на критику обороны Украины
Фото: iStock/Irina Piskova

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что операция ВСУ в Курской области стала ответом на критику оборонительной тактики Украины. Его слова приводит американская газета The Washington Post.



«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное», — пояснил журналистам главком ВСУ.
Перед этим сообщалось, что украинцы высмеяли Сырского за слова об удержании ВСУ позиций в Курской области.

Ранее украинский военнопленный рассказал об обещанных командованием ВСУ «девочках» за успехи в Сумской области.
Лидия Пономарева

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