Песков назвал одно условие для личной встречи Путина и Зеленского
Песков: саммит России и Украины нецелесообразен без согласования меморандумов
Работа над согласованием меморандумов России и Украины является частью процесса подготовки к возможной встрече глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой настаивает Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит ТАСС, без предварительной работы назначать встречи политиков нецелесообразно.
«Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу», — цитирует агентство слова представителя Кремля.Ранее Песков заявил, что пока нет информации по поводу потенциальной трехсторонней встречи российского лидера с коллегами из США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.