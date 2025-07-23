Песков назвал одно условие для личной встречи Путина и Зеленского

23 июля 2025, 14:38

Песков: саммит России и Украины нецелесообразен без согласования меморандумов

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Работа над согласованием меморандумов России и Украины является частью процесса подготовки к возможной встрече глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой настаивает Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По его словам, которые приводит ТАСС, без предварительной работы назначать встречи политиков нецелесообразно.

«Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу», — цитирует агентство слова представителя Кремля.