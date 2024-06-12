Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей Super Etendard

Фото: iStock/yucelyilmaz
Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков Super Etendard. Об этом информирует Infobae.
Уточняется, что в настоящее время истребители находятся в нерабочем состоянии. Согласно информации источника, глава аргентинского внешнеполитического ведомства Диана Мондино обсуждала этот вопрос с коллегой из Франции Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Отмечается, что план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея. Примечательно, что Аргентина не смогла использовать штурмовики из-за отсутствия деталей, которые ей не удалось купить из-за оружейного эмбарго Великобритании.
Правительство Аргентины намерено обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков, после чего передаст их Киеву.
Читайте также:
Президент Аргентины Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине
Журналист Боуз: крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально
Медведев поздравил сограждан с Днем России картой, включающей Украину
Отмечается, что план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея. Примечательно, что Аргентина не смогла использовать штурмовики из-за отсутствия деталей, которые ей не удалось купить из-за оружейного эмбарго Великобритании.
Правительство Аргентины намерено обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков, после чего передаст их Киеву.
Читайте также:
Президент Аргентины Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине
Журналист Боуз: крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально
Медведев поздравил сограждан с Днем России картой, включающей Украину
Екатерина Коршунова