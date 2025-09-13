В Минобороны назвали цели удара комплексом «Искандер» по Украине

13 сентября 2025, 13:29

МО: Бойцы ВС РФ ударили «Искандером» по площадке запуска БПЛА у Краматорска

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские войска ударили ракетными комплексами «Искандер» по площадке запуска беспилотников Вооруженных сил Украины в районе Краматорска. Об этом сообщили в Минобороны России.