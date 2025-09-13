В Минобороны назвали цели удара комплексом «Искандер» по Украине
Российские войска ударили ракетными комплексами «Искандер» по площадке запуска беспилотников Вооруженных сил Украины в районе Краматорска. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, цель обнаружил оператор разведывательного БПЛА в районе населённого пункта Голубовка (около 30 км к западу от Краматорска). В результате атак, как утверждается, уничтожили до 25 дронов дальнего действия типа «Лютый», пункт управления БПЛА, 20 военнослужащих ВСУ и пять единиц автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 сентября по Украине выпустили рекордное число ударных беспилотников и имитаторов. В общей сложности 805 аппаратов.
В комбинированном ударе также применялись девять крылатых ракет «Искандер‑К» и четыре баллистические «Искандер‑М/KN‑23».
Читайте также: