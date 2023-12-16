Российские военные на краснолиманском направлении уничтожили 250 бойцов ВСУ

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Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ
«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б"», — рассказал журналистам начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.Всего же, по данным российского военного ведомства, украинская армия за неделю потеряла на краснолиманском направлении СВО более 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
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Артем Путинцев