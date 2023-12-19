Армения впервые депортировала в Россию сбежавшего из армии мобилизованного

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Армения впервые депортировала в Россию мобилизованного, который сбежал из армии. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным канала, 39-летнего уроженца Ростовской области задержали 7 декабря в армянском городе Гюмри.
Жене мужчины позвонили сотрудники военной полиции и уведомили о задержании мужа. Позднее он сам позвонил супруге и заявил о скорой депортации в Россию.
В настоящее время мобилизованный находится в Ростове-на-Дону в Региональном Управлении военной полиции по Южному военному округу.
Мобилизованный совершил побег из госпиталя в Запорожской области в апреле текущего года. Через несколько месяцев он написал явку с повинной. Военному предъявили обвинение по делу о самовольном оставлении части и отправили на прохождение военно-врачебной комиссии. В Армении мужчина оказался, совершив второй побег в ноябре.
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Жене мужчины позвонили сотрудники военной полиции и уведомили о задержании мужа. Позднее он сам позвонил супруге и заявил о скорой депортации в Россию.
Мобилизованный совершил побег из госпиталя в Запорожской области в апреле текущего года. Через несколько месяцев он написал явку с повинной. Военному предъявили обвинение по делу о самовольном оставлении части и отправили на прохождение военно-врачебной комиссии. В Армении мужчина оказался, совершив второй побег в ноябре.
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Анастасия Чинкова