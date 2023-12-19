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Стало известно, сколько раненых на СВО военных выздоравливают

Шойгу: более 98% раненных в зоне СВО выздоравливают
19 декабря 2023, 14:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В зоне спецоперации удалось кратно повысить выживаемость раненых, более 98% раненых выписываются с выздоровлением благодаря оперативному оказанию медицинской помощи. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии российского военного ведомства.
По словам министра обороны, первая помощь раненым оказывается уже в первые минуты после ранения, так как полевые госпитали находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения. Там работают опытные хирурги из центральных лечебных заведений.

«Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением», - заявил Шойгу.


Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание коллегии Минобороны, объявил минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам.

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Шойгу: Украина, фактически, стала страной-банкротом
19 декабря 2023, 14:33

Фото: kremlin.ru

Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов и, фактически, стала страной банкротом, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», - прокомментировал ситуацию Шойгу.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что сумма в 203 миллиарда долларов – на 30 миллиардов больше, чем ВВП страны.

При этом, ранее Шойгу заявил, что на сегодняшний день российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире. Несмотря на колоссальную помощь западных союзников, Вооруженные сил РФ продолжают владеть инициативой на линии боевого соприкосновения.

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Шойгу: Сегодня армия России является самой подготовленной и боеспособной в мире
19 декабря 2023, 14:25

Фото: kremlin.ru

Российская армия стала самой подготовленной и боеспособной в мире, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Сегодня армия России является самой подготовленной и боеспособной в мире. Украина получила от спонсоров $203 млрд. Вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Но противник был остановлен», - прокомментировал нынешнюю ситуацию Шойгу.

Глава оборонного ведомства заявил, что с начала специальной военной операции были убиты и ранены 383 тысячи украинских солдата.

Сергей Шойгу также уточнил, что за время СВО западные союзники поставили Вооруженным силам Украины 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 000 БПЛА, свыше 1300 артиллерийских систем.

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#украина
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#вооружение
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Шойгу раскрыл реальные потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу: ВСУ потеряли более 383 тысяч солдат с начала СВО
19 декабря 2023, 14:08

Фото: сайт Кремля

Потери в рядах украинской армии с начала СВО превысили 383 тысячи солдат. Такие данные привел министр обороны России Сергей Шойгу в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны России.
«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», - уточнил Шойгу.

Украина теряет огромное число людей, в значительной степени растратив военные резервы, но продолжает показать западным хозяевам хоть какие-то результаты. Шойгу в свою очередь уточнил, что Киев потерял в рамках так называемого контрнаступления 159 тысяч человек убитыми и ранеными.

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Шойгу раскрыл, сколько военных получили звание Героя России за время СВО
Шойгу: 272 военнослужащих получили звание Героя России за время СВО
19 декабря 2023, 14:07

Фото: сайт Кремля

Звание Героя России получили 272 российских военнослужащих за время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что всего государственных наград были удостоены 320 тысяч солдат. Из них 272 получили звания Героя России.

Также в ходе заседания министр раскрыл реальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения Россией спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Сергей Шойгу принимает участие в расширенном заседании Министерства обороны РФ, в рамках которого президент Владимир Путин проведёт церемонию награждения Героев России.

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ВСУ несут серьезные потери, пытаясь показать результаты - Путин
Путин: ВСУ растратили резервы, пытаясь показать хозяину результаты
19 декабря 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Украина теряет огромное число людей, в значительной степени растратив военные резервы, но продолжает показать западным хозяевам хоть какие-то результаты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на расширенном заседания коллегии Минобороны.
«Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления», - сказал Путин.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев потерял в рамках так называемого контрнаступления 159 тысяч человек убитыми и ранеными. При это с начала спецоперации санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили 383 тысячи солдат.

При этом Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.

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Шойгу: За время СВО Запад поставил Киеву 5220 танков и 23 000 БПЛА
19 декабря 2023, 13:53

Фото: kremlin.ru

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об объемах западных поставок Киеву за время проведения специальной военной операции.
«Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 000 БПЛА, свыше 1300 артиллерийских систем», - прокомментировал ситуацию Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В то же время, в СМИ всё чаще появляются статьи о постепенном иссякании помощи Соединенных Штатов и Евросоюза Украине. Западные эксперты сходятся во мнение, что страны больше не готовы спонсировать конфликт, который не приводит к успеху.

Вчера министр обороны РФ поручил выполнить последнюю просьбу военного Романа Рудакова, погибшего во время освобождения Марьинки в ДНР.

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Солдаты ВСУ жалуются на нечеловеческие условия жизни на передовой
NTA: солдаты ВСУ на передовой живут в ямах, а не в подготовленных укреплениях
19 декабря 2023, 13:52

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдатам ВСУ на передовой приходится жить в нечеловеческих условиях.
Бойцы ютятся в ямах вместо подготовленных позиций, говорит младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт телеканал NTA.

По его словам, российские бойцы создают укрепленные линии обороны на тех направлениях, где ВСУ совсем недавно проводили контрнаступление.

«Когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?» —говорит Сиротюк.
По мнению украинского солдата, украинца не удаётся создать качественные линия укреплений, а вот Россия справляется с этой задачей.

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Путин оценил обстановку в зоне СВО
Путин: ВС РФ владеют инициативой в зоне спецоперации
19 декабря 2023, 13:41

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал во время заседания коллегии Министерства обороны.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил президент.
Как заявил президент, российская армия, по сути, «делает то, что считает нужным, там, где нужно».

Глава государства также объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации бойцам и офицерам.

Ранее Путин рассказал о росте поставок бронетехники в войска в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Украина с начала июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По данным Министра обороны РФ Сергея Шойгу, за полгода ВСУ потеряла более 125 тысяч человек и более 16 тысяч единиц различного вооружения. Российская сторона неоднократно заявляла, что наступление так и не принесло Украине существенных результатов. Последнее время в Киеве и на Западе говорят, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на поле боя сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.

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#владимир путин
#президент
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Президент РФ Путин объявил минуту молчания по погибшим на СВО
19 декабря 2023, 13:39

Фото: istockphoto/LesDaMore

Президент РФ Владимир Путин объявил на заседании с Минобороны минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам.
Президент РФ Владимир Путин на заседания коллегии Минобороны объявил минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам. Трансляция совещания проводится в Telegram-канале Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 декабря наградит Героев России в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сообщается, что заседание состоится в Национальном центре управления обороной. В ходе встречи будут подведены итоги деятельности российской армии в этом году, а также определены приоритеты для дальнейшего развития ВС РФ и ВМФ РФ.

После заседания состоится торжественная церемония награждения Героев Российской Федерации.

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#россия
#владимир путин
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