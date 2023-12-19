Стало известно, сколько раненых на СВО военных выздоравливают

Фото: сайт Кремля
В зоне спецоперации удалось кратно повысить выживаемость раненых, более 98% раненых выписываются с выздоровлением благодаря оперативному оказанию медицинской помощи. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии российского военного ведомства.
По словам министра обороны, первая помощь раненым оказывается уже в первые минуты после ранения, так как полевые госпитали находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения. Там работают опытные хирурги из центральных лечебных заведений.
Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание коллегии Минобороны, объявил минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам.
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«Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением», - заявил Шойгу.
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Элина Позднякова